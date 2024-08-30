Хлопчика вже виписали з лікарні, він відновлюється після операції

Спеціалісти львівської дитячої лікарні св. Миколая зробили складну операцію з реконструкції кишківника 11-річному хлопчику з Івано-Франківщини, який після боротьби з онкологічною хворобою шість років страждав від її наслідків та обмежень. Цього року він вперше сяде за шкільну парту як п’ятикласник. Усю початкову школу хлопчик через хворобу провів за індивідуальними уроками в лікарняних палатах або вдома.

П’ять років тому івано-франківські медики виявили у Святослава злоякісну пухлину в тазу, яка вразила кишківник та сечовий міхур. Після тривалої хіміотерапії вже київські фахівці видалили новоутвір разом із сечовим міхуром та ураженою частинкою кишківника і вивели дві стоми – колостому та уростому (штучні хірургічні отвори на поверхні тіла для виведення фекалій та сечі), повідомили у лікарні.

Недавно мама натрапила на історію одного з пацієнтів, якому у львівській лікарні успішно провели реконструкцію кишківника. І звернулася до спеціалістів з проханням позбавити сина хоч би однієї стоми. У лікарні пацієнта ретельно обстежили, зробили відеоендоскопію, біопсію слизової та дослідили мікрофлору, комп’ютерну томографію (КТ), аби переконатися, що хлопчик справді перебуває в ремісії.

«Коли ми отримали всі необхідні результати обстежень, то зрозуміли, що можемо допомогти цій дитині. Під час оперативного втручання ми провели реконструкцію кишківника, видалили стому, ліквідували норицю, що утворилася в кишківнику, і відновили природну роботу органа», – каже хірург, медичний директор лікарні Олександр Калінчук.

Операція тривала чотири години і минула успішно. Хлопчика вже виписали з лікарні, він відновлюється після операції і готується вперше в житті почути дзвінок на урок і сісти за парту.