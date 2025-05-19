Артисти кажуть, що концерт скасували через ненормативну лексику виконавців

Концерт гурту «Курган & Agregat», запланований у франківському палаці Потоцьких на 13 червня, відмінили. Відповідальності за скасування концерту наразі ніхто на себе не взяв.

Про інцидент розповів соліст гурту Аміл Насіров 19 травня. Окрім Івано-Франківська, концерт скасували також у Вінниці нібито через ненормативну лексику, присутню у піснях «Курган & Agregat».

«У нас зараз йде благодійний тур, де як завжди збираємо гроші для ЗСУ. Ми узгодили все з локаціями і потім вони різко виходять на нас і кажуть – ми забороняємо вам проводити концерт, бо ви матюкаєтеся. Це з урахуванням того, що у минулому році на концерті у Вінниці ми зібрали пів мільйона гривень, а в Івано-Франківську – 700 тис. грн. І це за 1,5 години», – сказав Аміл Насіров, зазначивши, що квитки на концерт у палаці Потоцьких вже були у продажі.

У музеї відповіли, що комунальне підприємство ПІК «Палац» Івано-Франківської міської ради не є організатором концерту і тому не вело жодної комунікації з артистами.

«Нині з соцмереж гурту ми дізналися, що концерт відмінено, цитуємо “через вживання лайки та нецензурної лексики та відміну”. Зауважимо, що палацова територія є приймаючою стороною, а не організатором концерту. Майданчик ми здаємо в оренду концертній компанії, яка безпосередньо організовує виступи», – зазначили в палаці Потоцьких.

Директор ПІК «Палац» Володимир Гайдар у коментарі «Галці» повідомив, що виступ ймовірно відмінила концертна компанія: «Так мені розповів представник компанії, який висловив пересторогу, що звук і лірику буде чути за межами палацу, у нас не закрита локація. У концертній компанії мені повідомили, що є небезпека, що буде для міста негатив. Але це стосунки артистів і концертної компанії, палац Потоцьких не має жодного стосунку до ситуації».

У свою чергу засновник SIVAK. Concert agency, яка організовує всеукраїнський тур «Курган & Agregat», Влад Сівак підтвердив, що артистам заборонили проводити концерти просто неба у Вінниці та Івано-Франківську через вживання ними ненормативної лексики. Однак і він не конкретизував, хто саме заборонив виступ гурту.

«Гурту “Курган і Агрегат” заборонили проводити концерти просто неба у Вінниці та Івано-Франківську. Причина максимально уї#анська – пацани на своїх концертах матюкаються!», –емоційно написав Влад Сівак.

ZAXID.NET звернувся до Влада Сівака за коментарем, але на момент публікації відповіді так і не отримав.

У пресслужбі мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа відповіли, що також не мають відношення до скасування концерту. «Міський голова точно не міг відмовити, адже він зараз у відрядженні і з ним нема телефонного зв’язку», – зазначили у пресслужбі.

За словами Аміла Насірова, наразі в «Курган & Agregat» шукають ініціатора скасування концерту у палаці Потоцьких, а також нову локацію в Івано-Франківську.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року «Курган & Agregat» повідомив, що привіз із європейського туру понад 14 млн грн допомоги для Сил оборони України. Із цієї суми понад 5,5 млн грн – це гроші з проданих квитків, решта – донати від шанувальників та гроші за продані лоти на аукціонах.