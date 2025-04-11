Благодійний захід мав пройти в атріумі ТРЦ Veles Mall 11 квітня

Організатори скасували благодійний Великодній ярмарок, який мав пройти у франківському торговому центрі Veles Mall 11 квітня. Сталося це після скарг орендарів приміщення на скупчення людей, які могли перекрити входи до їхніх магазинів.

Як розповіли у ГО «Громадська ініціатива Галичини», яка організовувала захід, проведення Великоднього ярмарку в ТРЦ планувалося більше місяця. Відвідувачі благодійного ярмарку могли б купити святковий декор, подарунки та прикраси ручної роботи, а виручені гроші мали спрямувати на закупівлю дронів для ЗСУ. За добу до події адміністрація Veles Mall повідомила ГО, що змінює умови проведення ярмарку.

«Замість першого поверху атріуму ТРЦ нам запропонували або переміститися на третій, або розкласти столики майстринь не навколо фонтану в центрі, а розмістити їх по всій території першого поверху. Обидва варіанти нам не підходять. Адже основна мета – зібрати кошти на дрони, найпростіший з яких Mavic pro коштує близько 75 тис. грн», – зазначили організатори ярмарку.

У «Громадській ініціативі Галичини» зазначили, що адміністрація ТРЦ відмовила у проведенні заходу в атріумі після скарг орендарів приміщення на скупчення людей, які могли перекрити входи до їхніх магазинів.

«Ми розраховували на велику прохідність першого поверху ТРЦ, сподівалися на хорошу залученість випадкових перехожих, а відповідно, високий рівень і продажів, і донатів. Третій поверх або альтернативний варіант розміщення такого результату не дасть. Тому ми прийняли рішення не погоджуватися на зміну умов і скасувати подію», – повідомили в громадській організації.

Великодній ярмарок на підтримку ЗСУ проведуть у середмісті Івано-Франківська за сприятливих погодних умов.