Інцидент стався в універмазі «Прикарпаття»

У середу, 19 березня, в універмазі «Прикарпаття» на вул. Дністровській в Івано-Франківську померла 61-річна мешканка громади. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Івано-Франківської області, повідомлення про інцидент в торговому центрі надійшло на «102» о 13:00.

«Жінка стояла в черзі на касі, щоб оплатити продукти і їй різко стало погано. Вона померла. Загибла, 1963 року народження, була мешканкою Івано-Франківської громади», – зазначили правоохоронці.

За попередньою інформацією, у жінки були супутні захворювання. На місці події працює слідчо-оперативна група. Тіло загиблої відправлять у морг для встановлення причини смерті.