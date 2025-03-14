Жінка випала з сьомого поверху медзакладу

Ввечері 13 березня у Калуській центральній районній лікарні стався нещасний випадок. 81-річна жінка випала з вікна сьомого поверху і внаслідок отриманих травм загинула. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Івано-Франківської області 14 березня, повідомлення про подію у Калуській ЦРЛ надійшло від чергового лікаря на «102» напередодні о 18:17.

«На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що жінка 1943 року народження випала з сьомого поверху. Від отриманих травм вона загинула», – зазначили правоохоронці.

У поліції з’ясовують обставини інциденту, відкривши провадження за ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».