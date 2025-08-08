У Центрі сучасного мистецтва в Івано-Франківську відкрилась виставка «Арттекстиль» львівської художниці Наталки Шимін.



Її твори поєднують вишукану техніку та глибокі сенси. Показова у цьому випадку робота «Бабусина хустка», винесена на афішу. На старій хустині вишито автомат.

Поєднання вишуканої тонкої вишивки та теми війни творить той контраст, у якому ментально ми всі існуємо зараз. Такий же спосіб використовує художниця й у роботі «Пливе кача».

Інша серія творів поєднує розпис на шовку та вишивку білим по білому, де Наталка Шимін використовує прадавні символи.



Загалом роботи є мистецьким осмисленими війнами, пам’яті, сили, відлуння досвіду поколінь у сучасній мистецькій формі.

Роботи Наталки Шимін можна переглянути у Центрі сучасного мистецтва до 18 серпня.

Фото Катерини Сліпченко