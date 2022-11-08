У деокупованому Ізюмі на Харківщині правоохоронці виявили «секретні документи» російської армії про русифікацію освіти на українських територіях, повідомив 8 листопада Офіс генпрокурора.

Згідно з цими документами, окупанти мали за мету видати учням російські атестати про закінчення 11 класів. В одному з документів йшлося, що міністерству освіти потрібно прискорювати друк атестатів на базі Бєлгородської області. Також серед планів було запрошення до регіону викладачів із Росії – особливий акцент мав бути на істориках і літераторах, уточнили в Офісі генпрокурора.

Окупаційна влада також планувала відправляти частину дітей до окупованого Криму та російського Бєлгорода, де під прикриттям «турботи і відпочинку» для них готували пропагандистські заходи.

Нагадаємо, на листопад в окупованих населених пунктах мав відбутися референдум про їх приєднання до Росії. Однак цим планам перешкодили ЗСУ, які у вересні звільнили від загарбників майже всю Харківщину.