В кількох українських McDonald's запровадять послугу подання персоналом страв до столика

Компанія «МакДональдз Юкрейн Лтд.», що розвиває в Україні американську мережу ресторанів швидкого харчування McDonald's, планує у 2018 році вперше впровадити в чотирьох нових та вісьмох переобладнаних ресторанах опцію подання персоналом замовлення до столика.

«До кінця 2018 року 12 закладів McDonald's запропонують досвід майбутнього, з них чотири – це нові ресторани, які відразу матимуть новий формат. Іще вісім – це заклади, які вже працюють і будуть переобладнані», – сказав генеральний директор «МакДональдз Юкрейн» Гжегож Хмелярський на прес-конференції у вівторок, 27 березня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Він пояснив, що новий формат ресторанів передбачає впровадження опції подання персоналом замовлення до столика.

«Обслуговування за столиками – це революція в McDonald's, оскільки McDonald's завжди був закладом самообслуговування. У McDonald's із досвідом майбутнього відвідувач замовляє страви на касі, а потім очікує замовлення за столиком. Працівник ідентифікує користувача за допомогою спеціального пристрою і приносить йому страви», – зазначено в прес-релізі компанії.

Як уточнив Хмелярський, відкриття першого ресторану з послугою обслуговування столиків планується в червні цього року, проте локацію об'єкта поки що не розголошують.

Крім того, обов'язковим елементом нових ресторанів McDonald's стануть термінали самообслуговування, за допомогою яких відвідувачі зможуть зробити замовлення і оплатити його за допомогою картки або готівкою на касі, а потім забрати страви в зоні видачі.

До слова, за підсумками 2017 року мережа збільшила інвестиції в розвиток в Україні на 22% – до 330 млн грн і відкрила чотири нові ресторани (три – в Києві та один – у Запоріжжі. Загалом ресторани McDonald's в Україні в 2017 році відвідали близько 100 млн відвідувачів, що майже на 9% більше, ніж у 2016 році.

Зазначимо, в травні 2003 року McDonald's у трьох своїх українських ресторанах впровадив експеримент з продажу пива «Чернігівське», однак він виявився невдалим.

Також нагадаємо, що в ресторанах McDonald's можна отримати меню шрифтом Брайля, що дає змогу читати його незрячим людям.