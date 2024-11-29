Документальний фільм «Епізоди: Тінь Чорнобиля» вийшов у лімітований прокат у кінотеатрах, стрічка розкаже історію створення гри. Подивитись фільм можна лише до 1 грудня у п'яти містах України, зокрема й у Львові.

Картина розповідає про створення гри S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, яку зараз активно обговорюють у всьому світі. Це – історія команди GSC Game World, яка у 2001 році взялася за створення гри з відкритим світом, революційною графікою та захопливим сюжетом.

Ключові розробники гри розповідають про те, з якими труднощами довелось стикнутись у процесі. Також фільм містить кадри, які раніше ніде не були оприлюднені.

Режисером є Артем Григорян, а продюсером – Максим Сердюк. Студія Knife! Films відома завдяки фільму «Яремчук: Незрівнянний світ краси», а зараз працює над документальною картиною про «Океан Ельзи».