В Києві визначили лауреата премії «Золотий хрін» за найгірший опис сексу в літературі

Всього на перемогу претендували вісім номінантів

КультураАндрій Стець, 12 січня9700

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В Києві визначили лауреата премії «Золотий хрін» за найгірший опис сексу в літературі
фото ілюстративне
Найгіршим опистом визнано уривок з роману Люко Дашвар «Ініціація»

Українська письменниця Люко Дашвар стала переможницею премії «Золотий хрін», яка вручається за найгірший опис сексу в сучасній українській літературі.

Як інформує «Українська служба ВВС», журі, до складу якого увійшли журналістка і засновниця проекту «Рагу.лі» Тетяна Микитенко, літературні критики Юрій Володарський і Тетяна Трофименко, письменниця Анна Магліон і журналістка, блогерка Вероніка Новікова, відзначили уривок з її роману «Ініціація».

«...Підлога - за постіль: до такого блиску вичистили її власними тілами - раділа й сяяла. Вікна - броня: рекламу можна знімати про такі вікна. Подвійний склопакет, абсолютна звукоізоляція, і то таки правда: вже як Тася стогнала під Перегудою, а знадвору того ніхто не почув. І хоч Павло впорався швидше, ніж сподівався, та не відкинувся на спину, як зазвичай, не закурив, аби насолодитися розслабленням, яке завжди відчував після сексу, - притулився до розпеченої Тасі: набратися від неї сили, відчути здатність підкорити жінку ще раз. Ще!», – наводить ВВС уривок роману Люко Дашвар «Ініціація».

Всього на перемогу претендували вісім номінантів. Окрім Люко Дашвар, це: Юрій Винничук
Олександр Денисенко, Петро Крижановський, Андрій Цаплієнко, Дмитро Білий, Сергій Мартинюк, Христя Венгринюк.

Останній вдалося здобути перемогу у читацькому голосуванні за опис сексу в оповіданні «Народжуватися і помирати взутими».

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