В Маріуполі невідомі в балаклавах напали на відвідувачів мистецької акції

Нападники атакували територію платформи з усіх боків

Увечері в неділю, 19 серпня, група молодих людей у балаклавах напала на відвідувачів і артистів концерту, що проходив на арт-платформі «Тю» в Маріуполі Донецької області, повідомила сторінка арт-платформи у Facebook.

Під час виступу молодіжної групи на платформу «Тю» напали близько 30 молодих людей в чорному одязі і балаклавах.

«Нападники увірвалися до приміщення, розпорошили газ, розбили техніку і інструменти, атакували музикантів і глядачів. Нападники трощили все і всіх на своєму шляху, використовуючи наші меблі як зброю», – йдеться в повідомленні.

За даними представників платформи, атака тривала менше хвилини, після чого нападники зникли в невідомому напрямку. Внаслідок нападу постраждали 10 людей, серед яких – глядачі, артисти і менеджер арт-платформи.

На думку організаторів платформи, нападники добре готувалися, вони атакували приміщення одночасно з усіх боків.

«На двох з них були помічені футболки “Національного корпусу”. Щодо можливого мотиву нападу, залишимо пошук версій правоохоронцям. Сподіваємося, що нарешті третій напад на наш простір буде розслідувано, оскільки, на жаль, попередні випадки заминалися, незважаючи на наші старання», – заявили в організації.

Там додали, що переконані в тому, що цей випадок пов'язаний із низкою нападів на активістів, які «відбуваються останнім часом по всіх регіонах України і, на жаль, залишаються нерозслідуваними».

Поліція Донецької області порушила за фактом нападу на арт-платформу «Тю» кримінальне провадження за статею «Хуліганство, вчинене групою осіб» Кримінального кодексу. Винним загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Поліція також повідомила, що напад відбувся близько 20:30.

Платформа «Тю» – культурно-мистецький простір у Маріуполі, який створила переселенка з Донецька Діана Берг. На платформі виступають різні сучасні гурти, роблять виставки сучасні художники, дають вистави театри. Також організатори платформи проводили акції на підтримку людей з інвалідністю та лекції про фемінізм.