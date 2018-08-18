В Одесі затримали двох чоловіків, які напали на учасників Маршу рівності

В Одесі правоохоронці затримали двох чоловіків, які вчинили напад на учасника Маршу рівності, який проходив сьогодні у місті. Про це повідомили в Національній поліції області.

«До Приморського відділу поліції м. Одеса працівники поліції доставили двох чоловіків, які вчиняли хуліганські дії в центрі міста, вдаривши перехожого. Зараз встановлюються особи учасників конфлікту та обставини події», - йдеться у повідомленні.

Затриманих доставили до Приморського відділку поліції.

Інших інцидентів на акції не зафіксували, пише місцеве видання «Думская».

Нагадаємо, 27 липня, суд у Запоріжжі засудив до двох років ув’язнення двох нападниць на учасників «Фестивалю рівності», що проходив у вересні 2017 року.

Комунарський районний суд Запоріжжя присудив двом студенткам місцевих коледжів 16 та 17 років покарання у вигляді двох років ув’язнення з випробувальним терміном на один рік.