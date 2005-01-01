В НБУ пропонують використовувати банківську карту як паспорт

Функції банківських карт можна розширити, зокрема - використовувати для ідентифікації особи

Національний банк пропонує ввести ідентифікацію громадян-клієнтів банків за допомогою банківських карт. Відповідна можливість міститься в представленому для публічного обговорення законопроекті про розширення системи BankID. Про це в четвер, 31 травня, повідомляє «Кореспондент» з посиланням на прес-службу Нацбанку.

Як повідомили у державному регуляторі, наразі за допомогою банківської карти можна отримати лише адміністративні послуги, однак, нововведення дасть можливість надавати банківські послуги і дистанційно відкривати рахунки для нових клієнтів.

Також банківські картки можна буде використовувати в якості ідентифікатора для отримання послуг від приватних компаній.

«З огляду на те, що станом на 1 квітня українськими банками емітовано майже 60 мільйонів платіжних карток, система BankID Національного банку здатна стати наймасовішим засобом для дистанційної ідентифікації в Україні за умови підтримки системи і підключення до неї банків України», – повідомляють в Нацбанку.

У НБУ відзначають, що підключення до системи BankID є безкоштовним для українських банків і компаній.

Нагадаємо, 17 травня система мобільних платежів Apple Pay офіційно запустилась в Україні.