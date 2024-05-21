В український прокат 13 червня вийде польсько-шведська драма «Жінка з...» Це фільм режисерського дуету Малґожати Шумовської та Міхала Енґлерта, відомих своїми роботами «Снігу більше не буде» та «Обличчя». Енґлерт, який у цьому фільмі виступив і оператором, свого часу працював й в українським кіно, він знімав стрічку «Коли падають дерева» режисерки Марисі Нікітюк.

Головний герой фільму, Анджей, мешкає в маленькому польському містечку. Він намагається бути хорошим чоловіком і батьком. Та з часом він відчуває дедалі більший дискомфорт у своєму тілі. Згодом Анджей переконується, що те тіло, в якому він народився, не відображає його справжньої ідентичності.

Одну з головних ролей у стрічці виконала Іоанна Куліґ, зірка номінованого на Премію «Оскар» фільму «Холодна війна» та серіалу «Бар "Едді"» від Дам'єна Шазеля. У фільмі також знялися Малґожата Гаєвська-Кшиштофік, Матеуш Вєцлавек та Боґуміла Байор.

До створення картини були залучені зіркові професіонали та професіоналки. Так, у продюсерську команду потрапили Крістіна Бер'єсон і Клаудія Смія-Ростворовська. Перша працювала з оскарівськими номінантами «Трикутник смутку» та «Жити», серед проєктів другої: «Памфір», «На висоті», «Ціна правди». Монтував стрічку Ярослав Камінскі («Холодна Війна», «Іда», «Куди ти йдеш, Аїдо?»), а художником-постановником був Марек Заверуча, дотичний до створення оскарівського номінанта 2020 року «Тіло Христове».

Світова прем'єра «Жінки з...» відбулася в офіційному конкурсі Венеційського міжнародного кінофестивалю у 2023 році. В Україні фільм вперше показали на 7-му Київському тижні критики.