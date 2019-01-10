В Парижі почався суд над російським художником Петром Павленським

Своїм вчинком Павленський хотів «запалити вогонь революції у всьому світі»

У четвер, 10 січня, у Парижі почалися слухання у справі про підпал, скоєний російським художником-акціоністом Петром Павленським.

Сторона звинувачення вимагає для Павленського десять років ув’язнення за підпал входу до державного центрального банку Франції, який художник здійснив 16 жовтня 2017 року. Раніше Павленський близько року провів під арештом і протягом цього часу він кілька разів оголошував голодування і заявляв про тортури. У вересні 2018 року художника відпустили з-під варти.

Нагадаємо, що скандально відомий російський митець Петро Павленський підпалив у Франції – в країні, яка надала йому політичний притулок – будівлю місцевого центробанку, після чого його затримала поліція. Присутні при цьому інші учасники вказували на той факт, що в такий спосіб Павленський вирішив «запалити вогонь революції у всьому світі», і розпочати це вирішив саме з Франції, а будівлю банку обрав тому, що «вони зайняли місце монархів».

Своїм вчинком Павленський хотів розпочати світову революцію.

Раніше, у червні 2016 року, Павленський схожим чином підпалив двері будівлі ФСБ на Луб’янці у Москві. Тоді свою акцію він присвятив судом над українцем Олегом Сенцовим і назвав її «Загроза». На початку 2017 року Павленський втік з Росії у зв’язку зі звинуваченням у сексуальному насильстві з боку актриси Анастасії Слоніної. Сам художник назвав ці звинуваченя політично-вмотивованими. У травні йому було надано політичний притулок у Франції.

Павленський став відомим завдяки своїм радикальним мистецьким акціям. У липні 2012-го Павленський зашив собі рот і вийшов з одиночним пікетом до Казанського собору в підтримку групи Pussy Riot. В лютому 2014 року він брав участь в акції «Свобода» в підтримку українського Майдану, в 2014 році він відрізав собі мочку вуха на підтримку Савченко.