Roshen втратила у Росії право на одну зі своїх торгових марок

Російський суд припинив правову охорону товарного знака «KREMONA» дочірнього підприємства компанії Roshen.

Позов проти «Рошен» подав підприємець Олег Сохацький з Підмосков’я, повідомило російське агентство «Интерфакс».

9 січня суд з інтелектуальних прав задовольнив позов Сохацького до дочірнього підприємства «Кондитерська компанія «Рошен» (Київ, Україна) про дострокове припинення правової охорони товарного знака «KREMONA» щодо низки товарів (напої на основі кави , какао або шоколаду; зернові продукти, готові до вживання) внаслідок його невикористання.

За інформацією сайту Роспатенту, товарний знак, який оспорювали у суді, був зареєстрований на компанію 19 листопада 2010 року і діяв до 12 серпня 2019 року.

Нагадаємо, компанія Roshen законсервувала свою фабрику у російському Липецьку у червні 2017 року, звільнивши усіх працівників.