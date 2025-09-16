У п’ятірку лідерів потрапили столичні школи, а також заклад зі Львова, Івано-Франківська та Тернопільщини

Портал Освіта.ua уклав щорічний рейтинг 200 найкращих шкіл України за результатами НМТ-2025. У п’ятірку лідерів потрапили столичні школи, а також заклад зі Львова, Івано-Франківська та Тернопільщини. Окрім шкіл, у рейтинг також включені заклади фахової передвищої освіти та вищої освіти, які проводять навчання фахових молодших бакалаврів з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти. Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Раніше ZAXID.NET публікував рейтинг усіх областей України за результатами НМТ-2025. Пояснення назв колонок у таблиці: Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.

– місце в поточному рейтингу 2024 року. ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.

– місце закладу у всеукраїнському рейтингу. Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.

– рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою. Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».

– середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0». Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».

– кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав». Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав». Назва навчального закладу Регіон Місце Рейт. бал Бал НМТ Учнів / тестів Склав (%) Ліцей "Інтелект" Дарницького р-ну м. Києва м.Київ 1 150.8 176.4 59/236 100 Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка м.Львів 2 150 173.9 153/612 100 Науковий ліцей ім.Миколи Сабата Івано-Франківської міськради м.Івано-Франківськ 3 148.9 174.3 52/208 100 Заліщицька державна гімназія м.Заліщики Тернопільська обл. Тернопільська обл. 4 148.6 174 47/188 100 Русанівський ліцей Дніпровського р-ну м. Києва м.Київ 5 147.4 173 25/96 100 ТОВ "ЦЕНТР ОСВІТИ "ОПТІМА" м.Київ 6 146.5 146.5 1957/7300 99 Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка" м.Львів 7 146.1 170.5 85/340 100 Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "КПІ" м. Києва м.Київ 8 145.9 170 101/396 100 Дніпровський ліцей № 12 "Інтелект" Дніпровської міськради м.Дніпро 9 145.8 171.2 24/96 100 ТОВ "Приватний навчальний заклад "Європейський колегіум" м.Київ 10 145.7 171.3 11/40 100 Львівська гімназія "Євшан" м.Львів 11 145.3 169.8 69/276 100 Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва м.Київ 12 145.2 169.9 57/224 100 Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва м.Київ 13 145.1 169.2 94/376 100 ТОВ "Київський ліцей "Кі скул" м.Київ 14 145 170.5 6/24 100 Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка м.Київ 15 144.6 168.8 80/312 100 Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка м.Львів 16 143.9 168.1 72/288 100 Приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Ліцей "Екологія і Культура" м.Київ 17 143.2 168.4 7/28 96 Ліцей "Домінанта" Дніпровського р-ну м. Києва м.Київ 18 142.4 166.9 44/176 100 КЗ "Вінницький технічний ліцей" м.Вінниця 19 142.3 165.9 102/400 100 Ліцей «Академія» Святошинського р-ну міста Києва м.Київ 20 142.2 166.3 60/240 100 Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл. м.Черкаси 21 142.1 165.9 78/308 100 Ліцей "Наукова зміна" Дарницького р-ну м. Києва м.Київ 22 141.7 165.1 104/404 100 ТОВ "Міжнародна Французька Школа" м.Київ 23 141.6 166.6 6/16 100 Ліцей № 100 «Поділ» Подільського р-ну м. Києва м.Київ 24 141.5 165.5 63/252 100 Приватний заклад освіти "Сінкглобал" м.Київ 25 141.5 166.3 6/24 100 Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради м.Чернівці 26 141.1 165.3 49/196 100 Ліцей №142 м. Києва м.Київ 27 141.1 165.2 52/208 100 Науковий ліцей №208 Дніпровського р-ну м. Києва м.Київ 28 141.1 164.9 70/280 100 Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка м.Київ 29 141.1 164.9 66/264 100 Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум" м.Київ 30 141.1 165.8 13/52 100 КЗ "Рішельєвський науковий ліцей" м.Одеса 31 141.1 165.1 57/228 100 Ліцей "Престиж" м. Києва м.Київ 32 141.1 165.4 34/136 100 Гімназія №178 м. Києва м.Київ 33 140.8 164.8 53/212 100 Приватний заклад освіти "Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей" м.Львів 34 140.6 165 28/108 100 НВК "Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей" м.Львів 35 140.4 164.7 31/124 100 Ліцей «Фінансовий» Подільського р-ну м. Києва м.Київ 36 140.4 164.6 32/128 100 КЗ ЗСО "Заставнівський ліцей" Заставнівської міськради Чернівецької обл. Чернівецька обл. 37 140.2 164.6 26/104 100 Обласний науковий ліцей в м.Рівне Рівненської обласної ради м.Рівне 38 140 162.3 153/612 100 Ліцей ім. Михайла Драгоманова Шевченківського р-ну м. Києва м.Київ 39 139.9 163.9 46/176 100 Ліцей № 241 "Голосіївський" міста Києва м.Київ 40 139.9 163 99/396 100 Технічний ліцей Дніпровського р-ну м. Києва м.Київ 41 139.8 162.7 113/448 100 Гімназія "Києво-Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва м.Київ 42 139.5 163.4 47/184 100 Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради м.Львів 43 139.4 162.6 92/368 100 Приватний заклад освіти Харківський ліцей "Авторська школа бойка" Харківської обл. м.Харків 44 139.4 162.9 71/272 100 Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" Печерського р-ну м. Києва м.Київ 45 139.4 163.1 54/216 100 Одеський ліцей № 117 Одеської міськради м.Одеса 46 139.1 162.7 61/244 100 Ліцей №8 Львівської міськради м.Львів 47 138.9 162.9 37/148 99 Рівненський ліцей № 7 Рівненської міськради м.Рівне 48 138.9 162.4 66/256 100 Ліцей №153 Шевченківського р-ну м. Києва м.Київ 49 138.7 162.8 30/120 100 ТОВ "Новопечерська школа-ліцей І-ІІІ рівнів" м.Київ 50 138.7 162.9 22/84 100 Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули Хустської міськради Закарпатська обл. 51 138.7 162.2 65/252 100 Тернопільський академічний ліцей "Українська гімназія" ім. І.Франка Тернопільської міськради м.Тернопіль 52 138.7 161.2 122/488 100 КЗ ЗСО "Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міськради" м.Луцьк 53 138.6 162 72/280 100 Облапський ліцей Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл. Волинська обл. 54 138.6 163 6/24 100 Ліцей №155 Шевченківського р-ну м. Києва м.Київ 55 138.6 162.4 40/152 99 Рожнятівський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл. Івано-Франківська обл. 56 138.6 162.7 17/68 100 Залузький ліцей Дубровицької міськради Рівненська обл. 57 138.5 162.9 6/24 100 КЗ «Подільський науковий ліцей» Вінницької обласної Ради м.Вінниця 58 138.5 161.6 84/336 100 Дніпровський науковий українсько-американський ліцей Дніпровської міськради м.Дніпро 59 138.4 161.8 60/236 100 КЗ "Ліцей нових технологій навчання" Кропивницької міськради" м.Кропивницький 60 138.3 162.3 31/124 100 ТОВ "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія" м.Київ 61 138.2 162.5 6/24 100 Дніпровський науковий ліцей інформаційних технологій Дніпровської міськради м.Дніпро 62 138.2 161 106/420 100 ВП "Науковий ліцей" Державного університету "Житомирська політехніка" м.Житомир 63 138.2 160.8 116/464 100 КЗ ЗСО "Ліцей №1 імені Володимира Красицького Хмельницької міськради" м.Хмельницький 64 138.2 161 99/392 100 Струсівський обласний мистецький ліцей Тернопільська обл. 65 138.1 162.4 5/20 100 Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради м.Луцьк 66 138 161.4 59/236 100 Ліцей №28 Львівської міськради м.Львів 67 137.9 161.2 64/256 100 ТОВ "Заклад ЗСО ліцей "Британіка" Київська обл. 68 137.9 162.2 6/20 100 Ліцей № 315 Дарницького р-ну м. Києва м.Київ 69 137.8 160.5 106/412 100 Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міськради м.Львів 70 137.7 161 65/256 100 НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких" м.Львів 71 137.6 160.9 66/260 100 Долинський ліцей "Інтелект" Долинської міськради Івано-Франківської обл. Івано-Франківська обл. 72 137.5 160.8 61/244 100 НВК "Міжнародний ліцей Міжрегіональної Академії управління персоналом" (у формі дочірнього підприємства) м.Київ 73 137.4 161.4 20/76 100 Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. Івано-Франківська обл. 74 137.4 160.8 57/220 100 Одеський приватний ліцей "Крок" м.Одеса 75 137.3 161.3 21/84 100 Ліцей "Троєщина" Деснянського р-ну міста Києва м.Київ 76 137.3 160 99/380 100 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва м.Київ 77 137.2 161 31/120 100 КЗ освіти "Науковий медичний ліцей "Дніпро" Дніпропетровської обласної ради" м.Дніпро 78 137.2 160.7 40/160 100 КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл." м.Полтава 79 137.1 160 86/344 100 Ліцей № 112 імені Т. Шевченка міста Києва м.Київ 80 137.1 160.9 30/116 100 Бориславський ліцей Бориславської міськради Львівської обл. Львівська обл. 81 137.1 160.5 53/212 100 ВП «Приватний заклад ЗСО ліцей «Дивосвіт» м. Львова» Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «УКРАЇНА-ЛВ-ТУР» м.Львів 82 137.1 161.2 8/32 100 Білоцерківський приватний ліцей «Міцва-613» Київська обл. 83 137 160.9 20/80 100 КЗ "Харківський ліцей №173 Харківської міськради" м.Харків 84 137 160.6 34/132 100 Ліцей № 179 міста Києва м.Київ 85 136.9 159.9 77/308 100 ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "Садок - школа - ліцей "ЕКОЛЕНД" м.Львів 86 136.8 160.7 15/60 100 Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов м.Львів 87 136.7 159.3 106/416 100 КЗ "Веселівська районна різнопрофільна гімназія" Веселівської селищної ради м.Запоріжжя 88 136.7 160.8 4/16 100 Чишківський ліцей Давидівської сільської ради Львівського р-ну Львівської обл. Львівська обл. 89 136.7 160.7 5/20 100 Ліцей імені олени пчілки м. ковеля Волинської обл. Волинська обл. 90 136.6 159.9 53/208 100 Дрогобицький науковий ліцей імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл. Львівська обл. 91 136.6 159.5 81/324 100 Івано-Франківський приватний заклад ліцей "Український ліцей Монтессорі" Івано-Франківська обл. 92 136.6 160.6 7/28 100 Піївський ліцей "Ерудит" Ржищівської міськради Київської обл. Київська обл. 93 136.5 160.5 4/16 100 Ліцей міжнародних відносин ім. В.Стуса Львівської міськради м.Львів 94 136.5 159.4 74/296 100 Загальноосвітня школа I-III ст. №2 м. Заліщики Тернопільської обл. Тернопільська обл. 95 136.4 160.2 21/84 100 Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. м.Черкаси 96 136.3 159.9 36/144 100 Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови м.Львів 97 136.3 159.5 66/244 100 Ізмаїльський ліцей "Політехнічний" з гімназією Ізмаїльського р-ну Одеської обл. Одеська обл. 98 136.3 159.7 41/164 100 Шевелівський ліцей Балаклійської міськради Харківської обл. Харківська обл. 99 136.3 160.3 4/16 100 Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. м.Тернопіль 100 136.1 159.1 70/276 100 Надвірнянський ліцей "Престиж" Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. Івано-Франківська обл. 101 136.1 158.6 96/384 100 Борщівська ЗОШ I-III ст. №1 Борщівської міськради Тернопільська обл. 102 136 159.7 19/76 100 Ліцей №52 Львівської міськради м.Львів 103 136 159.6 27/108 100 ТОВ "Ліцей "Атлантика" київ" м.Київ 104 136 159.9 6/24 100 Ремчицький ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. Рівненська обл. 105 135.9 159.8 12/48 100 Ліцей № 1 міста Житомира м.Житомир 106 135.9 158.4 100/400 100 Приватний заклад освіти «КМДШ» (у формі ТОВ) м.Київ 107 135.8 159.5 19/76 100 Київський інженерний ліцей м.Київ 108 135.8 157.9 122/488 100 Перша міська гімназія Черкаської міськради Черкаської обл. м.Черкаси 109 135.7 159.1 40/156 100 Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міськради м.Львів 110 135.7 159.1 38/148 100 ТОВ "Боярський ліцей "Міжнародний вимір" Київська обл. 111 135.6 159.4 8/32 100 Приватний заклад "Одеський приватний ліцей "Гармонія" м.Одеса 112 135.5 159.3 8/32 100 Ліцей "Сихівський" Львівської міськради м.Львів 113 135.5 158.3 76/292 100 Міжнародна академічна школа "Одеса" м.Одеса 114 135.5 159 24/92 100 Ліцей №32 "Успіх" Печерського р-ну м. Києва м.Київ 115 135.4 158.9 31/124 100 Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім.Івана Пулюя Івано-Франківської міськради м.Івано-Франківськ 116 135.4 158 88/344 100 КЗ Львівської обласної ради "Обласний науковий ліцей" Львівська обл. 117 135.3 157.6 102/408 100 Калуський ліцей №5 Калуської міськради Івано-Франківської обл. Івано-Франківська обл. 118 135.3 158.8 26/104 100 Львівська середня ЗОШ східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов м.Львів 119 135.1 158.5 30/120 100 Ліцей №75 імені Лесі Українки Львівської міськради м.Львів 120 135.1 158.1 54/216 100 КЗ "Вінницький фізико-математичний ліцей № 17" м.Вінниця 121 135.1 158.2 50/188 100 Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м. Києва м.Київ 122 134.9 158 44/176 100 Сарненський районний ліцей "Лідер" Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл. Рівненська обл. 123 134.9 157.5 80/320 100 Ліцей №93 Львівської міськради м.Львів 124 134.9 157.2 99/392 100 Ліцей "Львівський" Львівської міськради м.Львів 125 134.9 157.6 76/296 100 Приватна середня ЗОШ - гімназія "Відродження" м.Львів 126 134.9 158.6 4/16 100 Ліцей № 117 ім. Лесі Українки Печерського р-ну м. Києва м.Київ 127 134.9 158.1 34/136 100 Хмельницький ліцей Хмельницької обласної ради м.Хмельницький 128 134.8 156.2 159/632 100 Рава-Руський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл. Львівська обл. 129 134.8 158.4 12/48 100 Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м. Києва м.Київ 130 134.8 158 40/160 100 Приватний заклад ЗСО "Ліцей "Перспективи" Київська обл. 131 134.8 158.5 7/28 100 КЗ "Вінницький гуманітарний ліцей № 1 імені м.і. пирогова" м.Вінниця 132 134.8 156.7 128/496 100 ТОВ "Чернівецький приватний ліцей "Юнік" м.Чернівці 133 134.8 158.5 6/24 100 Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2 Житомирська обл. 134 134.7 158.1 27/108 99 Великоканівецький НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ I-IIІ ст." Чорнобаївської селищної ради Черкаської обл. Черкаська обл. 135 134.7 158.4 8/32 100 Бориспільський ліцей імені Павла Чубинського Бориспільської міськради Київської обл. Київська обл. 136 134.7 158.1 26/104 100 Ліцей № 257 «Синьоозерний» Подільського р-ну м. Києва м.Київ 137 134.7 157.7 52/208 100 Чернівецький ліцей № 9 Чернівецької міськради м.Чернівці 138 134.6 157.4 67/264 100 ТОВ "Ліко-Школа" м.Київ 139 134.5 157.9 26/100 100 Ліцей "Еко" №198 м.Київ 140 134.5 157.6 44/176 100 Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя Чернігівська обл. 141 134.5 156.4 118/472 100 Бродецький ліцей Глуховецької селищної ради Вінницька обл. 142 134.5 158.1 10/40 100 Миколаївський ліцей імені професора М.Александрова Миколаївської міськради Миколаївської обл. м.Миколаїв 143 134.5 157.5 48/188 99 ТОВ "Київський приватний ліцей 56" м.Київ 144 134.3 158 6/20 100 Волинський ліцей імені Нестора Літописця Кременецької міськради Тернопільської обл. Тернопільська обл. 145 134.3 157.7 20/80 100 Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №250 з поглибленим вивченням математики Деснянського р-ну міста Києва м.Київ 146 134.3 157.3 46/184 99 КЗ "Вінницький ліцей № 23" м.Вінниця 147 134.2 156.9 64/256 100 Одеський ліцей "Лідер" Одеської міськради м.Одеса 148 134.2 156.6 87/344 100 ВСП "Дитяча інженерна академія" українського державного університету імені михайла драгоманова м.Київ 149 134.2 157.6 22/88 100 КЗ "Харківський ліцей № 47 Харківської міськради" м.Харків 150 134.2 157.2 42/164 99 КЗ "Харківський академічний ліцей № 45 Харківської міськради" м.Харків 151 134.2 156.9 63/248 100 Спеціалізована школа I-III ст. ім. О.С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики Тернопільська обл. 152 134.2 157.5 22/88 100 КЗ "Харківський фізико-математичний науковий ліцей № 27 Харківської міськради" м.Харків 153 134.1 157.1 46/180 100 Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл. м.Львів 154 134.1 156.3 100/400 99 Бориспільський ліцей "Перспектива" імені Володимира Мономаха Бориспільської міськради Київської обл. Київська обл. 155 134.1 156.3 97/384 100 Заставнівський заклад ЗСО I-IIІ ст. Заставнівської міськради Чернівецької обл. Чернівецька обл. 156 134.1 157.4 22/88 99 Дніпровський ліцей №144 імені Леві Іцхака Шнеєрсона Дніпровської міськради м.Дніпро 157 134.1 157.6 11/44 100 Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради м.Херсон 158 134.1 157.4 27/96 100 Ліцей № 86 "Консул" Печерського р-ну м. Києва м.Київ 159 134.1 157.2 37/144 100 Приватне підприємство "Одеський ліцей "МАЙБУТТЯ"" м.Одеса 160 134.1 157.4 21/84 100 Львівська українська приватна гімназія-Ліцей м.Львів 161 134.1 157.5 15/60 100 Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради м.Одеса 162 134.1 156.4 87/348 100 Бережанський ліцей №1 Бережанської міськради Тернопільської обл. Тернопільська обл. 163 134 157.4 17/68 100 Ліцей №194 "Перспектива" Оболонського р-ну м. Києва м.Київ 164 134 156.9 55/216 100 Ліцей №157 Оболонського р-ну м. Києва м.Київ 165 134 156.7 67/260 100 ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД «МІЖНАРОДНИЙ ЛІЦЕЙ «МИХАЇЛ» с. ЧАЙКИ» Київська обл. 166 134 157.5 8/32 100 Рівненський ліцей "Український" Рівненської міськради м.Рівне 167 134 157 42/168 99 Ліцей "Надія" Львівської міськради м.Львів 168 133.9 157.2 24/96 100 Чернилявський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Теодора Перуна Яворівської міськради Львівської обл. Львівська обл. 169 133.9 157.3 15/60 98 Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва м.Київ 170 133.9 156.6 63/252 100 Рівненський ліцей "Елітар" Рівненської міськради м.Рівне 171 133.8 156.6 56/224 100 Львівська правнича гімназія м.Львів 172 133.8 156.1 85/340 100 Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ст. №17, м. Суми, Сумської обл. м.Суми 173 133.7 156.4 67/252 100 Спеціалізована школа №94 "Еллада" Печерського р-ну м. Києва м.Київ 174 133.7 157 17/68 100 Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. м.Тернопіль 175 133.7 156.5 54/216 100 Чернігівський ліцей № 1 Чернігівської міськради м.Чернігів 176 133.7 153 286/1136 100 Ліцей № 304 Святошинського р-ну міста Києва м.Київ 177 133.6 156.2 72/280 100 КЗ ЗСО «Луцький ліцей №18 Луцької міськради» м.Луцьк 178 133.6 156.2 67/264 100 ТОВ "Приватний дитиноцентрований заклад ЗСО I-III ст. "ХАБ СКУЛ" м.Вінниця 179 133.6 156.9 15/60 100 Рудянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Гніздичівської селищної ради Львівської обл. Львівська обл. 180 133.5 157 5/20 100 Ліцей № 31 міста Житомира м.Житомир 181 133.5 156.5 35/140 99 Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради Волинська обл. 182 133.4 155.5 98/392 99 Приватний НВК "Антей" Хмельницька обл. 183 133.4 156.7 16/64 100 Мизівський ліцей Старовижівської селищної ради Волинська обл. 184 133.3 156.8 4/16 100 КЗ ЗСО «Луцький ліцей №9 Луцької міськради» м.Луцьк 185 133.3 155.3 107/416 100 Ліцей №64 м. Києва м.Київ 186 133.3 156.5 22/88 100 Середня ЗОШ №27 м. Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького м.Львів 187 133.3 156.5 21/84 100 Стрийський ліцей «Гімназія імені Андрея Шептицького» Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл. Львівська обл. 188 133.3 155.7 76/304 99 Ліцей №38 Шевченківського р-ну м.Києва м.Київ 189 133.2 156.1 44/172 100 Ліцей №143 Оболонського р-ну м. Києва м.Київ 190 133.2 155.9 52/204 100 Ліцей № 59 міста Києва м.Київ 191 133.2 155.8 64/244 100 Ліцей № 17 «Кирилівський» Подільського р-ну м. Києва м.Київ 192 133.2 156.3 27/100 100 Ліцей №2 Дрогобицької міськради Львівської обл. Львівська обл. 193 133.2 155.8 55/220 100 КЗ ЗСО «Луцький ліцей №1 Луцької міськради» м.Луцьк 194 133.1 155.7 59/236 99 ТОВ "Міжнародна школа "Європейський колегіум" м.Київ 195 133.1 156 36/144 100 Спеціалізована школа №211 Оболонського р-ну м. Києва м.Київ 196 133.1 155.9 45/176 99 Тернопільський класичний ліцей Тернопільської міськради м.Тернопіль 197 133.1 156.2 28/112 100 Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради м.Херсон 198 133.1 155.5 77/292 100 Технічний ліцей НТУУ "КПІ" Вишгородської міськради Вишгородського р-ну Київської обл. Київська обл. 199 133.1 156.3 18/72 100 Середня ЗОШ №32 м.Львів 200 133.1 155.5 69/276 99

