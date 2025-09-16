В топі не лише Київ: рейтинг 200 найкращих шкіл України 2025 року
Портал Освіта.ua уклав щорічний рейтинг 200 найкращих шкіл України за результатами НМТ-2025. У п’ятірку лідерів потрапили столичні школи, а також заклад зі Львова, Івано-Франківська та Тернопільщини.
Окрім шкіл, у рейтинг також включені заклади фахової передвищої освіти та вищої освіти, які проводять навчання фахових молодших бакалаврів з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.
Школи в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів національного мультипредметного тесту, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Раніше ZAXID.NET публікував рейтинг усіх областей України за результатами НМТ-2025.
Пояснення назв колонок у таблиці:
- Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.
- ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.
- Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.
- Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».
- Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».
- Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».
|Назва навчального закладу
|Регіон
|Місце
|Рейт. бал
|Бал НМТ
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Ліцей "Інтелект" Дарницького р-ну м. Києва
|м.Київ
|1
|150.8
|176.4
|59/236
|100
|Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|м.Львів
|2
|150
|173.9
|153/612
|100
|Науковий ліцей ім.Миколи Сабата Івано-Франківської міськради
|м.Івано-Франківськ
|3
|148.9
|174.3
|52/208
|100
|Заліщицька державна гімназія м.Заліщики Тернопільська обл.
|Тернопільська обл.
|4
|148.6
|174
|47/188
|100
|Русанівський ліцей Дніпровського р-ну м. Києва
|м.Київ
|5
|147.4
|173
|25/96
|100
|ТОВ "ЦЕНТР ОСВІТИ "ОПТІМА"
|м.Київ
|6
|146.5
|146.5
|1957/7300
|99
|Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка"
|м.Львів
|7
|146.1
|170.5
|85/340
|100
|Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "КПІ" м. Києва
|м.Київ
|8
|145.9
|170
|101/396
|100
|Дніпровський ліцей № 12 "Інтелект" Дніпровської міськради
|м.Дніпро
|9
|145.8
|171.2
|24/96
|100
|ТОВ "Приватний навчальний заклад "Європейський колегіум"
|м.Київ
|10
|145.7
|171.3
|11/40
|100
|Львівська гімназія "Євшан"
|м.Львів
|11
|145.3
|169.8
|69/276
|100
|Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва
|м.Київ
|12
|145.2
|169.9
|57/224
|100
|Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну м.Києва
|м.Київ
|13
|145.1
|169.2
|94/376
|100
|ТОВ "Київський ліцей "Кі скул"
|м.Київ
|14
|145
|170.5
|6/24
|100
|Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка
|м.Київ
|15
|144.6
|168.8
|80/312
|100
|Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|м.Львів
|16
|143.9
|168.1
|72/288
|100
|Приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Ліцей "Екологія і Культура"
|м.Київ
|17
|143.2
|168.4
|7/28
|96
|Ліцей "Домінанта" Дніпровського р-ну м. Києва
|м.Київ
|18
|142.4
|166.9
|44/176
|100
|КЗ "Вінницький технічний ліцей"
|м.Вінниця
|19
|142.3
|165.9
|102/400
|100
|Ліцей «Академія» Святошинського р-ну міста Києва
|м.Київ
|20
|142.2
|166.3
|60/240
|100
|Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міськради Черкаської обл.
|м.Черкаси
|21
|142.1
|165.9
|78/308
|100
|Ліцей "Наукова зміна" Дарницького р-ну м. Києва
|м.Київ
|22
|141.7
|165.1
|104/404
|100
|ТОВ "Міжнародна Французька Школа"
|м.Київ
|23
|141.6
|166.6
|6/16
|100
|Ліцей № 100 «Поділ» Подільського р-ну м. Києва
|м.Київ
|24
|141.5
|165.5
|63/252
|100
|Приватний заклад освіти "Сінкглобал"
|м.Київ
|25
|141.5
|166.3
|6/24
|100
|Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міськради
|м.Чернівці
|26
|141.1
|165.3
|49/196
|100
|Ліцей №142 м. Києва
|м.Київ
|27
|141.1
|165.2
|52/208
|100
|Науковий ліцей №208 Дніпровського р-ну м. Києва
|м.Київ
|28
|141.1
|164.9
|70/280
|100
|Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка
|м.Київ
|29
|141.1
|164.9
|66/264
|100
|Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум"
|м.Київ
|30
|141.1
|165.8
|13/52
|100
|КЗ "Рішельєвський науковий ліцей"
|м.Одеса
|31
|141.1
|165.1
|57/228
|100
|Ліцей "Престиж" м. Києва
|м.Київ
|32
|141.1
|165.4
|34/136
|100
|Гімназія №178 м. Києва
|м.Київ
|33
|140.8
|164.8
|53/212
|100
|Приватний заклад освіти "Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей"
|м.Львів
|34
|140.6
|165
|28/108
|100
|НВК "Інженерно-економічна школа - Львівський економічний ліцей"
|м.Львів
|35
|140.4
|164.7
|31/124
|100
|Ліцей «Фінансовий» Подільського р-ну м. Києва
|м.Київ
|36
|140.4
|164.6
|32/128
|100
|КЗ ЗСО "Заставнівський ліцей" Заставнівської міськради Чернівецької обл.
|Чернівецька обл.
|37
|140.2
|164.6
|26/104
|100
|Обласний науковий ліцей в м.Рівне Рівненської обласної ради
|м.Рівне
|38
|140
|162.3
|153/612
|100
|Ліцей ім. Михайла Драгоманова Шевченківського р-ну м. Києва
|м.Київ
|39
|139.9
|163.9
|46/176
|100
|Ліцей № 241 "Голосіївський" міста Києва
|м.Київ
|40
|139.9
|163
|99/396
|100
|Технічний ліцей Дніпровського р-ну м. Києва
|м.Київ
|41
|139.8
|162.7
|113/448
|100
|Гімназія "Києво-Могилянський колегіум" ІІ-ІІІ ст. Деснянського р-ну міста Києва
|м.Київ
|42
|139.5
|163.4
|47/184
|100
|Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради
|м.Львів
|43
|139.4
|162.6
|92/368
|100
|Приватний заклад освіти Харківський ліцей "Авторська школа бойка" Харківської обл.
|м.Харків
|44
|139.4
|162.9
|71/272
|100
|Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" Печерського р-ну м. Києва
|м.Київ
|45
|139.4
|163.1
|54/216
|100
|Одеський ліцей № 117 Одеської міськради
|м.Одеса
|46
|139.1
|162.7
|61/244
|100
|Ліцей №8 Львівської міськради
|м.Львів
|47
|138.9
|162.9
|37/148
|99
|Рівненський ліцей № 7 Рівненської міськради
|м.Рівне
|48
|138.9
|162.4
|66/256
|100
|Ліцей №153 Шевченківського р-ну м. Києва
|м.Київ
|49
|138.7
|162.8
|30/120
|100
|ТОВ "Новопечерська школа-ліцей І-ІІІ рівнів"
|м.Київ
|50
|138.7
|162.9
|22/84
|100
|Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули Хустської міськради
|Закарпатська обл.
|51
|138.7
|162.2
|65/252
|100
|Тернопільський академічний ліцей "Українська гімназія" ім. І.Франка Тернопільської міськради
|м.Тернопіль
|52
|138.7
|161.2
|122/488
|100
|КЗ ЗСО "Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міськради"
|м.Луцьк
|53
|138.6
|162
|72/280
|100
|Облапський ліцей Дубівської сільської ради Ковельського р-ну Волинської обл.
|Волинська обл.
|54
|138.6
|163
|6/24
|100
|Ліцей №155 Шевченківського р-ну м. Києва
|м.Київ
|55
|138.6
|162.4
|40/152
|99
|Рожнятівський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл.
|Івано-Франківська обл.
|56
|138.6
|162.7
|17/68
|100
|Залузький ліцей Дубровицької міськради
|Рівненська обл.
|57
|138.5
|162.9
|6/24
|100
|КЗ «Подільський науковий ліцей» Вінницької обласної Ради
|м.Вінниця
|58
|138.5
|161.6
|84/336
|100
|Дніпровський науковий українсько-американський ліцей Дніпровської міськради
|м.Дніпро
|59
|138.4
|161.8
|60/236
|100
|КЗ "Ліцей нових технологій навчання" Кропивницької міськради"
|м.Кропивницький
|60
|138.3
|162.3
|31/124
|100
|ТОВ "Учбовий комплекс "Олександрійська гімназія"
|м.Київ
|61
|138.2
|162.5
|6/24
|100
|Дніпровський науковий ліцей інформаційних технологій Дніпровської міськради
|м.Дніпро
|62
|138.2
|161
|106/420
|100
|ВП "Науковий ліцей" Державного університету "Житомирська політехніка"
|м.Житомир
|63
|138.2
|160.8
|116/464
|100
|КЗ ЗСО "Ліцей №1 імені Володимира Красицького Хмельницької міськради"
|м.Хмельницький
|64
|138.2
|161
|99/392
|100
|Струсівський обласний мистецький ліцей
|Тернопільська обл.
|65
|138.1
|162.4
|5/20
|100
|Волинський науковий ліцей Волинської обласної ради
|м.Луцьк
|66
|138
|161.4
|59/236
|100
|Ліцей №28 Львівської міськради
|м.Львів
|67
|137.9
|161.2
|64/256
|100
|ТОВ "Заклад ЗСО ліцей "Британіка"
|Київська обл.
|68
|137.9
|162.2
|6/20
|100
|Ліцей № 315 Дарницького р-ну м. Києва
|м.Київ
|69
|137.8
|160.5
|106/412
|100
|Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міськради
|м.Львів
|70
|137.7
|161
|65/256
|100
|НВК "Школа-гімназія І-ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких"
|м.Львів
|71
|137.6
|160.9
|66/260
|100
|Долинський ліцей "Інтелект" Долинської міськради Івано-Франківської обл.
|Івано-Франківська обл.
|72
|137.5
|160.8
|61/244
|100
|НВК "Міжнародний ліцей Міжрегіональної Академії управління персоналом" (у формі дочірнього підприємства)
|м.Київ
|73
|137.4
|161.4
|20/76
|100
|Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл.
|Івано-Франківська обл.
|74
|137.4
|160.8
|57/220
|100
|Одеський приватний ліцей "Крок"
|м.Одеса
|75
|137.3
|161.3
|21/84
|100
|Ліцей "Троєщина" Деснянського р-ну міста Києва
|м.Київ
|76
|137.3
|160
|99/380
|100
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського р-ну м. Києва
|м.Київ
|77
|137.2
|161
|31/120
|100
|КЗ освіти "Науковий медичний ліцей "Дніпро" Дніпропетровської обласної ради"
|м.Дніпро
|78
|137.2
|160.7
|40/160
|100
|КЗ "Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського Полтавської міськради Полтавської обл."
|м.Полтава
|79
|137.1
|160
|86/344
|100
|Ліцей № 112 імені Т. Шевченка міста Києва
|м.Київ
|80
|137.1
|160.9
|30/116
|100
|Бориславський ліцей Бориславської міськради Львівської обл.
|Львівська обл.
|81
|137.1
|160.5
|53/212
|100
|ВП «Приватний заклад ЗСО ліцей «Дивосвіт» м. Львова» Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «УКРАЇНА-ЛВ-ТУР»
|м.Львів
|82
|137.1
|161.2
|8/32
|100
|Білоцерківський приватний ліцей «Міцва-613»
|Київська обл.
|83
|137
|160.9
|20/80
|100
|КЗ "Харківський ліцей №173 Харківської міськради"
|м.Харків
|84
|137
|160.6
|34/132
|100
|Ліцей № 179 міста Києва
|м.Київ
|85
|136.9
|159.9
|77/308
|100
|ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "Садок - школа - ліцей "ЕКОЛЕНД"
|м.Львів
|86
|136.8
|160.7
|15/60
|100
|Львівська гімназія "Престиж" з поглибленим вивченням іноземних мов
|м.Львів
|87
|136.7
|159.3
|106/416
|100
|КЗ "Веселівська районна різнопрофільна гімназія" Веселівської селищної ради
|м.Запоріжжя
|88
|136.7
|160.8
|4/16
|100
|Чишківський ліцей Давидівської сільської ради Львівського р-ну Львівської обл.
|Львівська обл.
|89
|136.7
|160.7
|5/20
|100
|Ліцей імені олени пчілки м. ковеля Волинської обл.
|Волинська обл.
|90
|136.6
|159.9
|53/208
|100
|Дрогобицький науковий ліцей імені Богдана Лепкого Дрогобицької міськради Львівської обл.
|Львівська обл.
|91
|136.6
|159.5
|81/324
|100
|Івано-Франківський приватний заклад ліцей "Український ліцей Монтессорі"
|Івано-Франківська обл.
|92
|136.6
|160.6
|7/28
|100
|Піївський ліцей "Ерудит" Ржищівської міськради Київської обл.
|Київська обл.
|93
|136.5
|160.5
|4/16
|100
|Ліцей міжнародних відносин ім. В.Стуса Львівської міськради
|м.Львів
|94
|136.5
|159.4
|74/296
|100
|Загальноосвітня школа I-III ст. №2 м. Заліщики Тернопільської обл.
|Тернопільська обл.
|95
|136.4
|160.2
|21/84
|100
|Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл.
|м.Черкаси
|96
|136.3
|159.9
|36/144
|100
|Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови
|м.Львів
|97
|136.3
|159.5
|66/244
|100
|Ізмаїльський ліцей "Політехнічний" з гімназією Ізмаїльського р-ну Одеської обл.
|Одеська обл.
|98
|136.3
|159.7
|41/164
|100
|Шевелівський ліцей Балаклійської міськради Харківської обл.
|Харківська обл.
|99
|136.3
|160.3
|4/16
|100
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|м.Тернопіль
|100
|136.1
|159.1
|70/276
|100
|Надвірнянський ліцей "Престиж" Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл.
|Івано-Франківська обл.
|101
|136.1
|158.6
|96/384
|100
|Борщівська ЗОШ I-III ст. №1 Борщівської міськради
|Тернопільська обл.
|102
|136
|159.7
|19/76
|100
|Ліцей №52 Львівської міськради
|м.Львів
|103
|136
|159.6
|27/108
|100
|ТОВ "Ліцей "Атлантика" київ"
|м.Київ
|104
|136
|159.9
|6/24
|100
|Ремчицький ліцей Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл.
|Рівненська обл.
|105
|135.9
|159.8
|12/48
|100
|Ліцей № 1 міста Житомира
|м.Житомир
|106
|135.9
|158.4
|100/400
|100
|Приватний заклад освіти «КМДШ» (у формі ТОВ)
|м.Київ
|107
|135.8
|159.5
|19/76
|100
|Київський інженерний ліцей
|м.Київ
|108
|135.8
|157.9
|122/488
|100
|Перша міська гімназія Черкаської міськради Черкаської обл.
|м.Черкаси
|109
|135.7
|159.1
|40/156
|100
|Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міськради
|м.Львів
|110
|135.7
|159.1
|38/148
|100
|ТОВ "Боярський ліцей "Міжнародний вимір"
|Київська обл.
|111
|135.6
|159.4
|8/32
|100
|Приватний заклад "Одеський приватний ліцей "Гармонія"
|м.Одеса
|112
|135.5
|159.3
|8/32
|100
|Ліцей "Сихівський" Львівської міськради
|м.Львів
|113
|135.5
|158.3
|76/292
|100
|Міжнародна академічна школа "Одеса"
|м.Одеса
|114
|135.5
|159
|24/92
|100
|Ліцей №32 "Успіх" Печерського р-ну м. Києва
|м.Київ
|115
|135.4
|158.9
|31/124
|100
|Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім.Івана Пулюя Івано-Франківської міськради
|м.Івано-Франківськ
|116
|135.4
|158
|88/344
|100
|КЗ Львівської обласної ради "Обласний науковий ліцей"
|Львівська обл.
|117
|135.3
|157.6
|102/408
|100
|Калуський ліцей №5 Калуської міськради Івано-Франківської обл.
|Івано-Франківська обл.
|118
|135.3
|158.8
|26/104
|100
|Львівська середня ЗОШ східних мов та східних бойових мистецтв "Будокан" з поглибленим вивченням іноземних мов
|м.Львів
|119
|135.1
|158.5
|30/120
|100
|Ліцей №75 імені Лесі Українки Львівської міськради
|м.Львів
|120
|135.1
|158.1
|54/216
|100
|КЗ "Вінницький фізико-математичний ліцей № 17"
|м.Вінниця
|121
|135.1
|158.2
|50/188
|100
|Ліцей №144 ім. Г.Ващенка м. Києва
|м.Київ
|122
|134.9
|158
|44/176
|100
|Сарненський районний ліцей "Лідер" Сарненської міськради Сарненського р-ну Рівненської обл.
|Рівненська обл.
|123
|134.9
|157.5
|80/320
|100
|Ліцей №93 Львівської міськради
|м.Львів
|124
|134.9
|157.2
|99/392
|100
|Ліцей "Львівський" Львівської міськради
|м.Львів
|125
|134.9
|157.6
|76/296
|100
|Приватна середня ЗОШ - гімназія "Відродження"
|м.Львів
|126
|134.9
|158.6
|4/16
|100
|Ліцей № 117 ім. Лесі Українки Печерського р-ну м. Києва
|м.Київ
|127
|134.9
|158.1
|34/136
|100
|Хмельницький ліцей Хмельницької обласної ради
|м.Хмельницький
|128
|134.8
|156.2
|159/632
|100
|Рава-Руський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №3 Рава-Руської міськради Львівського р-ну Львівської обл.
|Львівська обл.
|129
|134.8
|158.4
|12/48
|100
|Спеціалізована школа №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м. Києва
|м.Київ
|130
|134.8
|158
|40/160
|100
|Приватний заклад ЗСО "Ліцей "Перспективи"
|Київська обл.
|131
|134.8
|158.5
|7/28
|100
|КЗ "Вінницький гуманітарний ліцей № 1 імені м.і. пирогова"
|м.Вінниця
|132
|134.8
|156.7
|128/496
|100
|ТОВ "Чернівецький приватний ліцей "Юнік"
|м.Чернівці
|133
|134.8
|158.5
|6/24
|100
|Бердичівська міська гуманітарна гімназія №2
|Житомирська обл.
|134
|134.7
|158.1
|27/108
|99
|Великоканівецький НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ I-IIІ ст." Чорнобаївської селищної ради Черкаської обл.
|Черкаська обл.
|135
|134.7
|158.4
|8/32
|100
|Бориспільський ліцей імені Павла Чубинського Бориспільської міськради Київської обл.
|Київська обл.
|136
|134.7
|158.1
|26/104
|100
|Ліцей № 257 «Синьоозерний» Подільського р-ну м. Києва
|м.Київ
|137
|134.7
|157.7
|52/208
|100
|Чернівецький ліцей № 9 Чернівецької міськради
|м.Чернівці
|138
|134.6
|157.4
|67/264
|100
|ТОВ "Ліко-Школа"
|м.Київ
|139
|134.5
|157.9
|26/100
|100
|Ліцей "Еко" №198
|м.Київ
|140
|134.5
|157.6
|44/176
|100
|Ніжинський ліцей Ніжинської міськради Чернігівської обл. при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя
|Чернігівська обл.
|141
|134.5
|156.4
|118/472
|100
|Бродецький ліцей Глуховецької селищної ради
|Вінницька обл.
|142
|134.5
|158.1
|10/40
|100
|Миколаївський ліцей імені професора М.Александрова Миколаївської міськради Миколаївської обл.
|м.Миколаїв
|143
|134.5
|157.5
|48/188
|99
|ТОВ "Київський приватний ліцей 56"
|м.Київ
|144
|134.3
|158
|6/20
|100
|Волинський ліцей імені Нестора Літописця Кременецької міськради Тернопільської обл.
|Тернопільська обл.
|145
|134.3
|157.7
|20/80
|100
|Спеціалізована школа І-ІІІ ст. №250 з поглибленим вивченням математики Деснянського р-ну міста Києва
|м.Київ
|146
|134.3
|157.3
|46/184
|99
|КЗ "Вінницький ліцей № 23"
|м.Вінниця
|147
|134.2
|156.9
|64/256
|100
|Одеський ліцей "Лідер" Одеської міськради
|м.Одеса
|148
|134.2
|156.6
|87/344
|100
|ВСП "Дитяча інженерна академія" українського державного університету імені михайла драгоманова
|м.Київ
|149
|134.2
|157.6
|22/88
|100
|КЗ "Харківський ліцей № 47 Харківської міськради"
|м.Харків
|150
|134.2
|157.2
|42/164
|99
|КЗ "Харківський академічний ліцей № 45 Харківської міськради"
|м.Харків
|151
|134.2
|156.9
|63/248
|100
|Спеціалізована школа I-III ст. ім. О.С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики
|Тернопільська обл.
|152
|134.2
|157.5
|22/88
|100
|КЗ "Харківський фізико-математичний науковий ліцей № 27 Харківської міськради"
|м.Харків
|153
|134.1
|157.1
|46/180
|100
|Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл.
|м.Львів
|154
|134.1
|156.3
|100/400
|99
|Бориспільський ліцей "Перспектива" імені Володимира Мономаха Бориспільської міськради Київської обл.
|Київська обл.
|155
|134.1
|156.3
|97/384
|100
|Заставнівський заклад ЗСО I-IIІ ст. Заставнівської міськради Чернівецької обл.
|Чернівецька обл.
|156
|134.1
|157.4
|22/88
|99
|Дніпровський ліцей №144 імені Леві Іцхака Шнеєрсона Дніпровської міськради
|м.Дніпро
|157
|134.1
|157.6
|11/44
|100
|Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міськради
|м.Херсон
|158
|134.1
|157.4
|27/96
|100
|Ліцей № 86 "Консул" Печерського р-ну м. Києва
|м.Київ
|159
|134.1
|157.2
|37/144
|100
|Приватне підприємство "Одеський ліцей "МАЙБУТТЯ""
|м.Одеса
|160
|134.1
|157.4
|21/84
|100
|Львівська українська приватна гімназія-Ліцей
|м.Львів
|161
|134.1
|157.5
|15/60
|100
|Одеський ліцей "Приморський" Одеської міськради
|м.Одеса
|162
|134.1
|156.4
|87/348
|100
|Бережанський ліцей №1 Бережанської міськради Тернопільської обл.
|Тернопільська обл.
|163
|134
|157.4
|17/68
|100
|Ліцей №194 "Перспектива" Оболонського р-ну м. Києва
|м.Київ
|164
|134
|156.9
|55/216
|100
|Ліцей №157 Оболонського р-ну м. Києва
|м.Київ
|165
|134
|156.7
|67/260
|100
|ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД «МІЖНАРОДНИЙ ЛІЦЕЙ «МИХАЇЛ» с. ЧАЙКИ»
|Київська обл.
|166
|134
|157.5
|8/32
|100
|Рівненський ліцей "Український" Рівненської міськради
|м.Рівне
|167
|134
|157
|42/168
|99
|Ліцей "Надія" Львівської міськради
|м.Львів
|168
|133.9
|157.2
|24/96
|100
|Чернилявський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені Теодора Перуна Яворівської міськради Львівської обл.
|Львівська обл.
|169
|133.9
|157.3
|15/60
|98
|Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м.Києва
|м.Київ
|170
|133.9
|156.6
|63/252
|100
|Рівненський ліцей "Елітар" Рівненської міськради
|м.Рівне
|171
|133.8
|156.6
|56/224
|100
|Львівська правнича гімназія
|м.Львів
|172
|133.8
|156.1
|85/340
|100
|Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ст. №17, м. Суми, Сумської обл.
|м.Суми
|173
|133.7
|156.4
|67/252
|100
|Спеціалізована школа №94 "Еллада" Печерського р-ну м. Києва
|м.Київ
|174
|133.7
|157
|17/68
|100
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|м.Тернопіль
|175
|133.7
|156.5
|54/216
|100
|Чернігівський ліцей № 1 Чернігівської міськради
|м.Чернігів
|176
|133.7
|153
|286/1136
|100
|Ліцей № 304 Святошинського р-ну міста Києва
|м.Київ
|177
|133.6
|156.2
|72/280
|100
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №18 Луцької міськради»
|м.Луцьк
|178
|133.6
|156.2
|67/264
|100
|ТОВ "Приватний дитиноцентрований заклад ЗСО I-III ст. "ХАБ СКУЛ"
|м.Вінниця
|179
|133.6
|156.9
|15/60
|100
|Рудянський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Гніздичівської селищної ради Львівської обл.
|Львівська обл.
|180
|133.5
|157
|5/20
|100
|Ліцей № 31 міста Житомира
|м.Житомир
|181
|133.5
|156.5
|35/140
|99
|Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради
|Волинська обл.
|182
|133.4
|155.5
|98/392
|99
|Приватний НВК "Антей"
|Хмельницька обл.
|183
|133.4
|156.7
|16/64
|100
|Мизівський ліцей Старовижівської селищної ради
|Волинська обл.
|184
|133.3
|156.8
|4/16
|100
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №9 Луцької міськради»
|м.Луцьк
|185
|133.3
|155.3
|107/416
|100
|Ліцей №64 м. Києва
|м.Київ
|186
|133.3
|156.5
|22/88
|100
|Середня ЗОШ №27 м. Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького
|м.Львів
|187
|133.3
|156.5
|21/84
|100
|Стрийський ліцей «Гімназія імені Андрея Шептицького» Стрийської міськради Стрийського р-ну Львівської обл.
|Львівська обл.
|188
|133.3
|155.7
|76/304
|99
|Ліцей №38 Шевченківського р-ну м.Києва
|м.Київ
|189
|133.2
|156.1
|44/172
|100
|Ліцей №143 Оболонського р-ну м. Києва
|м.Київ
|190
|133.2
|155.9
|52/204
|100
|Ліцей № 59 міста Києва
|м.Київ
|191
|133.2
|155.8
|64/244
|100
|Ліцей № 17 «Кирилівський» Подільського р-ну м. Києва
|м.Київ
|192
|133.2
|156.3
|27/100
|100
|Ліцей №2 Дрогобицької міськради Львівської обл.
|Львівська обл.
|193
|133.2
|155.8
|55/220
|100
|КЗ ЗСО «Луцький ліцей №1 Луцької міськради»
|м.Луцьк
|194
|133.1
|155.7
|59/236
|99
|ТОВ "Міжнародна школа "Європейський колегіум"
|м.Київ
|195
|133.1
|156
|36/144
|100
|Спеціалізована школа №211 Оболонського р-ну м. Києва
|м.Київ
|196
|133.1
|155.9
|45/176
|99
|Тернопільський класичний ліцей Тернопільської міськради
|м.Тернопіль
|197
|133.1
|156.2
|28/112
|100
|Херсонський фізико-технічний ліцей Херсонської міськради
|м.Херсон
|198
|133.1
|155.5
|77/292
|100
|Технічний ліцей НТУУ "КПІ" Вишгородської міськради Вишгородського р-ну Київської обл.
|Київська обл.
|199
|133.1
|156.3
|18/72
|100
|Середня ЗОШ №32
|м.Львів
|200
|133.1
|155.5
|69/276
|99