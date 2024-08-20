В Україні розпочав роботу аукціонний дім «Меркурій». Він став першим на заході країни центром, що спеціалізується на творах українського мистецтва XX-XXI століття. Зараз у центрі інтелектуального мистецтва триває передаукціонна виставка «Українське мистецтво ХХ-ХХІ століття». Сам аукціон має відбутись 27 вересня і він стане першим для аукціонного дому «Меркурій».

На виставці представлено 41 твір українського мистецтва XX-XXI століття. Серед авторів: Олекса Новаківський, Яків Гніздовський, Карло Звіринський, Роман Сельський, Алла Горська, Віктор Зарецький, Федір Тетянич, Анатолій Криволап, Тіберій Сільваші, Олег Тістол та інші. Роботи походять або з колекції «Меркурію», або надані художниками.

Нагадаємо, центр інтелектуального мистецтва «Меркурій» розпочав свою діяльність у лютому 2024 року. Від самого початку однією із цілей, декларованих командою центру була оптимізація процесу купівлі\продажу творів мистецтва в Україні.

«Мистецтво – це завжди хороша інвестиція, особливо на ринку, який розвивається. Ми за те, щоб процес колекціонування був простим і комфортним: ви реєструєтеся у зручний для вас спосіб, обираєте картину, яка подобається, та робите ставки, а все інше – зробимо ми», – розповідає директорка Аукціонного дому Меркурій Ксенія Ціхурська.

Упродовж останніх двох років в Україні ціни проданих творів зросли в середньому в 1,5 рази, а обсяг проданих робіт збільшився на 32%, за даними дослідження SpilneArt.

«Розвиток українського артринку – це й розвиток українського мистецтва та культури. І для того, щоб цей процес тривав, потрібна здорова конкуренція, а також – прозорі й зрозумілі процеси купівлі\продажу творів мистецтва», –додає Ксенія Ціхурська.

Колекція аукціонного дому «Меркурій» налічує понад 6 тис. творів українського мисте цтва XX-XXI століття. Так що лише невелика їх частина представлена на виставці, яку можна оглянути щодня, крім понеділка на площі Міцкевича, 10.

Фото Катерини Сліпченко