У 2024 році лікування безпліддя в Україні включено у Програму медичних гарантій (ПМГ) та буде здійснюватися за гроші держави. На цей напрям у бюджеті ПМГ закладено понад 1,87 млрд грн. На ці кошти заплановано провести 30 тисяч циклів лікування безпліддя. З урахуванням того, що середні показники успіху становлять близько 30%, то можна очікувати на народження 10 тисяч маленьких українців, повідомило 20 лютого МОЗ України.

«Народжуваність в Україні падає не перший рік, а війна призвела до погіршення ситуації. Для того, щоб допомогти людям, які мріють відчути радість батьківства, ми запустили програму лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. За один цикл штучного запліднення держава платитиме понад 60 тис. грн. Такий тариф – абсолютно ринковий та дозволяє залучати і державні, і приватні медичні заклади. Наразі законтрактовано 12 медзакладів», – повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Наразі безоплатні послуги з лікування безпліддя в рамках Програми медичних гарантій надаватимуть 12 медзакладів, які нещодавно були законтрактовані Національною службою здоровʼя України у шести областях України (Київській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській, Чернівецькій та Рівненській) та місті Києві, а саме:

Київська область та м. Київ: ТОВ «Надія», ТОВ «Гармонія краси», ТОВ «Медичний центр “Добробут-поліклініка”», ТОВ «Мірум», ТОВ «Родинне джерело» та ТОВ «Неомед 2007».

Дніпропетровська область: ТОВ «ЕКОДНІПРО» та ТОВ «СКАЙ-ВІННЕР».

Львівська область: ТОВ «Клініка професора С. Хміля».

Одеська область: ТОВ «Клініка репродуктивної медицини “НАДІЯ ОДЕСА”».

Чернівецька область: колективний заклад охорони здоров’я «Медичний центр лікування безпліддя».

Рівненська область: комунальний медзаклад «Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. Віктора Поліщука» Рівненської обласної ради.

Список медзакладів, які матимуть контракти з НСЗУ на медпослуги за пакетом «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій» буде оновлюватися.