Досі безпліддя лікували на власні кошти, тож чимало подружніх пар не могли собі цього дозволити

Вперше Міністерство охорони здоров’я впроваджує фінансування допоміжних репродуктивних технологій за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Згідно зі статистикою, кількість безплідних пар в Україні стабільно збільшується. І якщо досі лікування безпліддя проводилося за приватні кошти, то у 2024 році вперше це лікування фінансуватимуть за програмою медичних гарантій, повідомило 27 грудня МОЗ України.

Програма медичних гарантій на 2024 рік покриває новий пакет послуг «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)».

У МОЗ кажуть, що сучасне життя суттєво знижує якість репродуктивних функцій українців. І якщо раніше цю проблему вирішували виключно за приватні кошти, то тепер лікувати безпліддя можна безкоштовно.

«Також важливо забезпечити право на батьківство для військовослужбовців. Суворі реалії воєнних дій та умови, у яких наші захисники і захисниці перебувають тривалий час, боронячи країну, можуть негативно позначитися на репродуктивній функції. Тому на допомогу ветеранкам чи дружинам ветеранів, які мріють відчути радість батьківства, можуть прийти лікарі. Таке рішення подарує нам більше ніж 10 тисяч маленьких українців щороку», – каже перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

Ставка за новим напрямом з лікування безпліддя для лікарень складе 60 324 гривень за надану послугу. Прогнозна кількість медичних послуг – 30 400 циклів. Очікувана кількість новонароджених громадян України після проведення штучного запліднення – близько 10 000.

Жінок направлятимуть на лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій бюджетним коштом виключно за медичними показами.

Аби долучитися до Програми медичних гарантій за пакетом «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)», медичні заклади мають законтрактуватись НСЗУ впродовж січня 2024 року.