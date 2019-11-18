У Верховній Раді зареєстрували законопроект про скасування податку з депозитів

Нардеп від партії «Слуга народу» Сергій Штепа зареєстрував 12 листопада у Верховній Раді законопроект №2422, яким пропонується звільнити від оподаткування податком на доходи від фізичних осіб депозитні вклади населення.

«Ставки податків на проценти, нараховані на суму депозиту, для багатьох громадян зводять нанівець сам сенс подібних капіталовкладень, сприяють відтоку коштів з банківської системи і зберіганню коштів "під матрацом". Також скасування податку на доходи від депозитів опосередковано може сприяти зниженню ставок на кредити, адже це дозволить банкам дещо знизити відсотки та дешевше отримувати кошти від вкладників», – ідеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Зараз основна ставка податку на доходи від депозиту встановлюється на рівні 18% плюс 1,5% військового збору. Законопроектом пропонується встановити нульовий ПДФО для процентів на поточний або депозитний банківський рахунок, на вклад у кредитних спілках, на процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом. Наразі проект закону опрацьовує Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Додамо, що оподаткування відсоткових доходів по депозитах запровадили у 2014 році на рівні 15%. У 2015 році ставку податку збільшили до 20% і додатково запровадили 1,5% військового збору. З 2016 року ставка податку на відсотки по депозитах знижена до 18%.