Львівський національний університет імені Івана Франка

В Україні розробили законопроект, який передбачає зменшення кількості вищих навчальних закладів. Як розповів у понеділок, 15 січня, у інтерв’ю The Ukrainians заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, таке рішення пов’язане із зменшенням кількості абітурієнтів.

За словами Михайла Винницького, у 2008 році кількість випускників шкіл в Україні сягала 640 тисяч. Зараз налічується приблизно 360 тисяч випускників шкіл.

«Подальші прогнози також невтішні. Спираючись лише на демографію, яка не враховує показників міграції, пов’язаної з війною, ми бачимо постійне зменшення кількості осіб, які народилися на території України 17 років тому. До 2033 року в нас буде приблизно 300 тисяч випускників — і це цифра, яка передбачає повернення поки що непідконтрольних Україні територій», – зауважив Михайло Винницький.

Також Михайло Винницькй розповів, що у 2008 році в Україні функціонувало приблизно 350 закладів вищої освіти. В одному ВНЗ навчалось близько 6700 студентів. У 2021 році кількість закладів зменшилася до 300, але в середньому в кожному з них навчалось 3400 студентів.

«Середньої цифри контингенту студентів на заклад станом на 2023 рік ще немає, але можна зрозуміти, що вона є ще меншою», – сказав Михайло Винницький.

Зважаючи на такі дані, за словами заступника міністра освіти, заклади вищої освіти в Україні мають бути або скорочені, або укрупненні.

«З кожним роком фінансування закладів, які не дотягують до певних визначених критеріїв, буде зменшуватися. Зростати фінансування буде для тих, які виконують критерії, закладені у формулі розподілу коштів між закладами вищої освіти, тобто для тих, які спроможні. До таких об’єктивних критеріїв належать наукові показники, рівень працевлаштування випускників, рівень інтернаціоналізації і багато іншого. Очевидно, що з часом слабші заклади будуть вимушені приєднатися до сильніших», – розповів Михайло Винницький.

Наразі в Україні працює 100 приватних закладів вищої освіти і 40 комунальних. Також діє ще приблизно 170 державних університетів, не враховуючи філій. Внаслідок реформи, кількість закладів вищої освіти має скоротитись до 100.

Також у законопроекті зазначено, що, якщо ВНЗ має територіально відокремлений структурний підрозділ, він має стати або незалежним закладом вищої освіти, або приєднатися до одного із закладів.