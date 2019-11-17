В Україні набули чинності ДБН щодо поліпшення звуку в закладах культури

Звук в кінотеатрах та концертних залах буде кращим завдяки новим вимогам до акустики у державних будівельних нормах (ДБН), повідомив президент Конфедерації будівельників, колишній заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

Нові ДБН щодо закладів культури набрали чинності з 1 листопада цього року і стосуються проектування нових і реконструкції існуючих будівель закладів культури – кінотеатрів, театрів, концертних залів, музеїв тощо.

«Якість звуку – це не лише правильне обладнання, а й належне архітектурне планування зали за формою, матеріалами і так далі. У нових ДБН щодо закладів культури було переглянуто і оновлено ці вимоги, щоб майбутні концертні зали, театри та зали в кінотеатрах будувалися кращими – з кращим звуком без відлуння та інших дефектів», – заявив Парцхаладзе.

Він навів кілька прикладів змін у ДБН щодо закладів культури, які пов'язані з акустикою:

прямокутна форма зали та плоска горизонтальна стеля допускається лише для планування невеликих лекційних зал до 200 осіб. А на більшу місткість глядачів краще робити трапецієподібну форму з кутом розкриття 10-12 градусів;

у залах з великою стелею і шириною, щоб не провокувати різні звукові відбиття і запізнювання на перших рядах треба застосовувати звуковідбивальні конструкції на стелях і стінах, які б спрямовували відбитий звук на більш віддалені місця;

«театральна луна» може виникнути у випадку, якщо задня стіна зали примикає до стелі під кутом 90 градусів. Щоб це унеможливити, потрібно задню частину стелі проектувати з нахилом у бік задньої стіни чи застосовувати спеціальні оздоблювальні матеріали з акустичними властивостями;

для ефективного розсіювання відбитого звуку у залах мають застосовуватися спеціальні розсіювальні елементи, а для огороджувальних конструкцій залів не рекомендується використовувати гладкі паралельні плоскі поверхні.

У ДБН також зазначено, що одним із важливих етапів акустичного проектування повинно бути комп’ютерне моделювання і розрахунок локальних акустичних критеріїв. Це потрібно для оцінки розбірливості мови, чіткості звучання, гучності тощо.