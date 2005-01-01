В Україні налагодили виробництво вітчизняного легкого вертольоту SL-231 Scout

ЕкономікаРоман Ганкевич, сьогодні, 13:1812570

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В Україні налагодили виробництво вітчизняного легкого вертольоту SL-231 Scout
фото ТОВ «Горизонт 12»
Розробку вертольоту почали ще в 2012 році

У мережі з'явилися фотографії нових вертольотів SL-231 Scout українського виробництва. Їх оприлюднили на сторінці «Зроблено в Україні» у Facebook.

«Ось таких красенів роблять на авіаційному заводі в Київській області. Два з них уже скоро відправляться замовнику. SL-231 Scout - український багатоцільовий легкий вертоліт від НТК «Горизонт», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що вертоліт розроблений ТОВ КБ «Горизонт-12» відповідно до міжнародних стандартів АП-27 (FAR-27). Розробку вертольоту почали в 2012 році. Перший прототип представили на IX Міжнародному авіаційно-космічному салоні Авіасвіт-XXI в Києві. Перший льотний екземпляр зібрали в 2014 році і випробували у січні 2015 року.

Вертоліт має одногвинтову схему з трилопасним несучим гвинтом. Рульовий гвинт дволопасний. Безпустотна конструкція лопастей несучого гвинта забезпечує кращі механічні властивості лопасті і дозволяє уникнути накопичення вологи всередині лопастей, що відкриває можливість експлуатації SL-231 в країнах з вологим кліматом. Каркас вертольота - це клепана конструкція з дюралюмінієвого сплаву.

На офіційному сайті виробника вказано, що ця модель вертольоту коштує $195 тис.

Нагадаємо, у серпні минулого року компанія «Мотор Січ» презентувала вертоліт власного виробництва, який розробляла протягом 10 років. Вертоліт буде мати кілька модифікацій, зокрема для патрулювання доріг, моніторингу трубопроводів і газопроводів, оборонних цілей, сільського господарства і пасажирських перевезень.

Також повідомлялося, що ДК «Укроборонпром» представив новий український літак Y1 «Дельфін», розроблений Одеським авіаційним заводом. Він здатний розганятися до 385 км/год та може без посадок долати відстані до 1320 км.

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