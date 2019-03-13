В Україні почнуть тестувати технологію мобільного зв’язку п’ятого покоління 5G

Міністерство інфраструктури України анонсувало тестування в Україні технології мобільного зв’язку п’ятого покоління 5G. За прогнозами, початок тестування запланований на кінець квітня 2019 року.

Спершу 5G в Україні розпочнуть тестувати на відрізку 5-10 км однієї з найжвавіших українських трас – «Київ – Ковель». Довжина відрізку складатиме 5-10 кілометрів поближче до Києва.

Як розповів керівник директорату цифрової інфраструктури Міністерства інфраструктури України Фарід Сафаров у коментарі LIGA.net, проект здійснюватимуть виробник обладнання Nokia Siemens Networks з мобільним оператором «Vodafone Україна». У прес-службі мобільного оператора цю інформацію коментувати відмовились. Вибір оператора пояснюється тим, що ця компанія є постачальником обладнання для нього, а, отже, це дозволить швидше синхронізувати тестові системи з тими, які вже працюють. При цьому наразі невідомо, на яких частотах буде здійснюватися тестування.

Як розповів Фарід Сафаров, ймовірно, меморандум між сторонами буде підписано до кінця місяця, але робота по проекту вже почалася: Nokia готується оформлювати й завозити обладнання на територію України. Залишилося тільки отримати у НКРЗІ дозвіл на тимчасове ввезення обладнання і проведення тесту.

На першому етапі тестування в стандарті 5G працюватимуть пристрої з ери інтернету речей: датчики для вимірювання вологості дороги або фіксації туману, табло для інформування водіїв, а також відеокамери, які фіксують трафік. Далі буде другий етап, де використовуватимуть опорну мережу 4G з радіомережею 5G для порівняння швидкостей і можливостей 5G. В разі, якщо все пройде успішно, то, за словами Сафарова, такими цифровими рішеннями покриють всю магістраль.

Основні витрати на пілотний проект, за інформацією чиновників, повинні понести Nokia і Vodafone, але інформація про суми цих витрат наразі невідома. А ось уже другу фазу проекту – цифровізацію всієї траси – планується реалізувати за гроші Європейського інвестиційного банку в рамках стратегії розвитку Інтелектуальних транспортних систем на дорогах України. Відомо, що банк дає і грантові кошти, і кредитні. При цьому сума цих коштів залежатиме від результатів пілотного проекту.

Нагадаємо, з липня 2018 року в Україні запустили мобільний зв’язок четвертого поколіня (4G) на частотах 1800 МГц. Наразі в Україні також вивільнено частоти, які дозволяють запуск 4G на ще нижчих частотах, що дозволить покрити цим зв’язком більшість території України. Але поки що тендерів на ці частоти в Україні не проводять.

Раніше Міністерство інфраструктури анонсувало тестування в Україні проекту Hyperloop.