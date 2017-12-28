В Україні підвищили ціну на електрику

Подорожчання заплановано в два етапи

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕ), вирішила у 2018 році підвищити вартість електроенергії на майже 16%. Відповідне рішення регулятор ухвалив у четвер, 28 грудня.

Підвищення має відбутися у два етапи. Згідно з даними, планується підвищити гуртову ринкову ціну з 1 січня на 9,5%, з 1 квітня – ще на 6,1%.

Як пише «Економічна правда», таке рішення може принести додатково 10 мільярдів гривень ДТЕК Ріната Ахметова.

Група ДТЕК контролює близько 80% теплової електрогенерації і за 11 місяців 2017 року добула 84% всього енергетичного вугілля в Україні. «Тобто на ДТЕК перепаде близько 10 млрд грн із загальної суми, яку додатково отримають енергетики», – зазначило видання.

Як відомо, з 1 серпня 2017 року НКРЕ запровадила нову методику формування тарифів на електричну та (або) теплову енергію, яка виробляється на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях та когенераційних установках.

У вересні 2017 року голова НКРЕ Дмитро Вовк заявив, що тарифи на електроенергію в Україні – найнижчі в Європі. У жовтні 2017 року Вовк повідомив, що комісія отримала прогнозний баланс електроенергії на 2018 рік, який затверджений Міністерством енергетики. Згідно з ним, в Україні є передумови для підвищення тарифів на електроенергію.

У грудні голова НКРЕ повідомив, що для промислових споживачів ціна з 1 січня зросте на 10-15%.

Як писав ZAXID.NET, з 1 жовтня в Україні вступили в дію пільгові тарифи на електрику для будинків з електроопаленням. Пільговий тариф буде діяти виключно в опалювальний сезон – з жовтня по квітень включно.