В Україні не вводитимуть обмежень для працюючих пенсіонерів

ЕкономікаЮрій Братюк, 21 серпня4911

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Міністерство соціальної політики спростувало інформацію про наміри введення обмеження для пенсіонерів, які займаються трудовою діяльністю.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики. У відомстві заявили про стурбованість фактами розповсюдження деякими ЗМІ повідомлень про те, що пенсіонерам доведеться обирати між пенсією і заробітною платнею. У Мінсоцполітики зазначили, що метою останньої пенсійної реформи є зокрема скасування 15-ти відсоткового зменшення пенсійних виплат з першого жовтня 2017 року.

Підсумовуючи, у відомстві попросили ЗМІ не поширювати недостовірну інформацію і звертатись за офіційним роз’ясненням до фахівців Міністерства соціальної політики та Кабінету Міністрів України.

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