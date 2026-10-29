Графіку розробляла команда шрифтових дизайнерів під керівництвом військовослужбовця Тараса Іщика

У Києві презентували новий національний шрифт під назвою Zakon. Це унікальна шрифтова родина з трьох гарнітур, що поєднує класичну українську антикву та багату спадщину шести видатних майстрів нашого літерництва. Над проєктом працювала команда з п’яти українських фахівців під проводом військовослужбовця Тараса Іщика – автора графічного стилю ЗСУ. Про це повідомило агенство «Інтерфакс-Україна» у четвер, 29 жовтня.

Виступаючи у відеозверненні на київському форумі «Українська – мова вільних», присвяченому Дню української писемності та мови, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заувавжив: «Для мене поява національного шрифту – про зрілість держави, яка більше не потребує чужого дозволу, щоб бути собою. Держави, яка повертає своє, створює нове і впевнено дивиться у майбутнє. Держави, яка пам'ятає своє минуле, захищає своє сьогодення і сама пише наступні сторінки своєї історії. Українською мовою. Власним голосом. Бо українська – мова вільних. А вільні народи самі пишуть свою історію. Слава Україні».

Фото Євгена Шуміхіна/Інтерфакс-Україна

Презентація відбулася на київському форумі «Українська – мова вільних», присвяченому Дню української писемності та мови

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Появу цього шрифту ініційовано постановою парламенту №4764-ІХ від січня 2026 року, яка спрямована на посилення позицій української мови у зміцненні держави.

Стилістично Zakon є класичною українською антиквою, яка поєднує вітчизняні традиції графіки з сучасними стандартами офіційного документообігу. В основу проєкту лягло напрацювання шістьох видатних українських майстрів літерництва: Георгія Нарбута, Василя Кричевського, Якова Гніздовського, Роберта Лісовського, Василя Хоменко, Василя Чебаника.

Шрифт увібрав у себе впізнавані графічні елементи: ромбоподібні крапки над літерами «і» та «ї», специфічний знак над «й» у стилістиці Георгія Нарбута, а також асиметричні зарубки.

Над проєктом працювала команда з п’яти відомих українських шрифтових дизайнерів і фахівців: Олексій Чекаль – каліграф, науковий співробітник Музею книги і друкарства України, а також автор шрифтів ПЦУ; Геннадій Заречнюк – дослідник української типографіки, який долучився до створення шрифтів Kobzar KS, Zahar та Dnipro; Дмитро Растворцев – розробник шрифту e-Ukraine та співавтор UAF Sans, призначеного для ЗСУ; Андрій Шевченко – автор шрифту Arsenal і переможець конкурсу на сучасний діловий український шрифт; Тарас Іщик – керівник проєкту, військовослужбовець і автор графічного стилю Збройних Сил України.

Шрифт Zakon поділяється на три різні гарнітури. Zakon Text розроблена для повсякденної офісної роботи, діловодства та створення документів. Вона є повністю відкритою для вільного використання. Zakon Decor призначена для написів, державних відзнак та урочистих документів. Zakon Letterpress адаптована для друку оригіналів законів та інших нормативно-правових актів українського парламенту.

Дві останні гарнітури поширюються за закритою ліцензією серед обмеженого кола користувачів. Весь шрифт підтримує чотири основні накреслення: Regular, Italic, Bold та Bold Italic.

Перехід на новий шрифт відбуватиметься плавно, без жодних додаткових витрат на екстрену чи масову зміну наявних бланків, табличок чи інших носіїв. Міністерство культури України невдовзі після презентації передасть державним установам необхідні файли разом із детальною інструкцією з їхнього встановлення. На початковому етапі гарнітуру Zakon Text випробують у тестовому режимі для підготовки наказів, службових листів, бланків та іншої документації.