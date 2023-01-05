Уряд оголосив про плани запустити мережу мініелектростанцій

Уряд планує розгорнути в Україні мережу вітчизняних мініелектростанцій, щоб унеможливити тривале виведення з ладу енергосистеми.

«Їх призначення – убезпечити основні станції, сформувати критичний резерв і незалежність генерування енергії. Мініелектростанції допомагатимуть постачати воду і тепло у населені пункти, а також забезпечуватимуть енергетичну безпеку атомної генерації», – розповіли в Мінреінтеграції.

Як зазначили в міністерстві, мініелектростанції невеликі та не вимагають особливого обслуговування, а двадцять таких станцій можуть видати потужність одного атомного блоку. «До прикладу, для старту атомного блоку необхідно 100-150 МВт. Генератори такої потужності не досягають, а ось мініелектростанції добре впораються з цим завданням», – кажуть урядовці.

Як зазначили в «Укренерго», упродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень через прицільні масовані ракетні та безпілотні атаки Росії. Станом на сьогодні є дефіцит потужності, області отримали ліміти споживання.