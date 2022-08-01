З понеділка, 1 серпня в Україні почала діяти заборона на продаж антибіотиків без рецепта. Для купівлі таких препаратів знадобиться електронний рецепт, але на час дії перехідного періоду їх продаватимуть і за паперовими рецептами. Водночас скільки часу триватиме перехідний період – невідомо.

Як наголосили в Міністерстві охорони здоров’я, протягом перехідного періоду медичні та аптечні установи повинні підготуватися до повноцінного переходу на видачу рецептурних лікарських засобів винятково за електронним рецептом.

Щоб отримати рецепт на ліки, необхідно звернутись до свого сімейного лікаря або до будь-якого іншого в медичному закладі, отримати електронний рецепт на діючу речовину та купити ліки в аптеці. Водночас у МОЗ зазначили, що лікар виписує рецепт тільки на діючу речовину, а бренд лікарського засобу пацієнти визначають самостійно.

Щоб отримати рецепт на антибіотики, пацієнт обов’язково має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров’я (це можна зробити в лікаря).

«Технічна можливість виписки рецептів буде доступною як для лікарів державних закладів, так і приватних. Щобільше – рецепт зможе виписати лікар будь-якого рівня медичної допомоги та спеціалізації – терапевт, хірург, стоматолог та ін. Головна умова – заклад та лікарі мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я. Якщо заклад, до якого ви звернулися, поки не працює з ЕСОЗ, лікар випише паперовий рецепт», – наголосили в МОЗ.

На перехідному періоді пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо лише пред’явити інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження виписки електронного рецепта, або паперовий рецепт. Придбати антибіотик за рецептом можна впродовж 30 днів з моменту його виписки. Водночас купувати весь необхідний обсяг препарата необов’язково — є можливість купувати таку кількість препарата, яку дозволяє бюджет пацієнта, решту можна купити згодом, але лише впродовж терміну дії рецепта. Виписані електронні рецепти відображатимуться в додатку HELSI.

Винятком для цього правила будуть окуповані території та райони проведення бойових дій – там аптеки і надалі зможуть продавати антибіотики без рецептів.

«Для тих аптек, що знаходяться в районі проведення бойових дій або на територіях, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, буде діяти виключення. Такі аптеки тимчасово на час воєнного стану зможуть і далі відпускати пацієнтам рецептурні антибактеріальні лікарські засоби без рецепта лікаря. Перелік таких населених пунктів затверджений відповідним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій», – додали в МОЗ.

Крім того, волонтери, які займаються закупівлею медикаментів, також зможуть купувати антибіотики в дистриб’юторів без рецепта.