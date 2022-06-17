Ліки зі складів планують доставляти дронами

В Україні можливе розташування 10 інноваційних хабів для зберігання лікарських засобів та впровадження технологій автономної авіадоставки цих ліків. Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда за результатами зустрічі із компанією-розробником новітніх логістичних рішень Zipline, повідомила прес-служба МОЗ.

На території України компанія планує розгорнути пілотний проект: розміщення 10 хабів-складів для зберігання лікарських засобів. І зведення таких складів розпочнуть з Київського регіону. Тож під час зустрічі обговорили можливе розташування хабу та потенційні маршрути доставки.

«Також компанія пропонує надання послуг доставки ліків у 100 км від складів за одну годину з максимальною масою вантажу 2 кг», – сказано у повідомленні.

На зустрічі з представниками компанії також обговорили питання забезпечення умов зберігання/дотримання холодового ланцюга при транспортуванні, фіксування фактів доставки і особливості роботи під час війни, зокрема з приводу безпеки використання дронів.