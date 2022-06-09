Наразі додаток GoodSAM запроваджують у регіонах.

Велика Британія надала Україні можливість безоплатно імплементувати у систему екстреної медичної допомоги додаток GoodSAM. З його допомогою лікарі зможуть отримувати точну геолокацію пацієнта, підтримувати з ним у разі необхідності відеозв’язок тощо, повідомило 9 червня МОЗ.

За допомогою додатку GoodSAM українські лікарі екстреної медичної допомоги (ЕМД) зможуть:

З точністю до 20 м отримувати геолокацію абонента, що здійснює виклик бригади екстреної медичної допомоги (навіть за відсутності у нього додатку).

Це надзвичайно важливо під час війни, оскільки на підконтрольних Україні територіях перебуває велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які погано орієнтуються або не орієнтуються в місцевості, де перебувають. Через це є випадки, коли без сторонньої допомоги людина не може чітко надати свої координати, телефонуючи на «103».

За необхідності, лікарі зможуть підтримувати з абонентом, що звернувся по допомогу, відеозв'язок.

Під час відеозв’язку медики можуть консультувати пацієнта, надавати необхідні рекомендації і навіть виміряти частоту дихання та пульсу. Це особливо важливо у випадках, коли доступ до пацієнта – за різних обставин (розбиті шляхи, надзвичайна віддаленість тощо) – ускладнений або потребує великого проміжку часу.

Створювати базу волонтерів у системі ЕМД та координувати їхню діяльність.

Наразі додаток GoodSAM запроваджується у регіонах.