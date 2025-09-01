Проєкт стане першою ланкою до впровадження 12-річної освіти у всіх школах

З понеділка, 1 вересня, в Україні розпочався експериментальний проєкт для впровадження 12-річної системи освіти. Він триватиме до 2027 року, повідомив голова парламентського комітету освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

В межах проєкту тестуватимуть програми, розроблені для навчання протягом 12 років. Програми передбачають академічний та професійний формати.

За 12-річною програмою академічні ліцеї різного спрямування здійснюватимуть підготовку учнів більш поглиблено – за профілем, який вони обрали. Крім того, експериментальний проєкт дозволить учням підготуватися у старшій школі до вступу до саме того вишу, який відповідає їхнім зацікавленням та намірам, що в перспективі може зменшити тривалість бакалаврської програми в університетах до трьох років.

«Будемо відверті, перший курс сьогодні – це зазвичай час “вирівнювання”, повторення тем шкільної програми, підтягування до відповідного рівня, потрібного у виші. Нова профільна школа цю проблему нівелює», – написав Бабак у телеграмі.

Крім того, проєкт запровадить зміни і в професійних ліцеях. За словами Сергія Бабака, окрім повної середньої освіти учні одразу отримуватимуть професію.

Зазначається, що експериментальний проєкт стане першою ланкою для впровадження державного стандарту профільної середньої освіти, а також підготовкою для переходу на 12-річну систему освіти в усіх школах України.

«На сьогодні 11-річна система навчання залишається в Росії, Білорусі та Україні. 12-річна – загальноприйнята у всій Європі. Цей стандарт прийняла й Америка. Але головне, звичайно, не лише символізм. А те, що європейці почнуть визнавати наші шкільні атестати», – повідомив Сергій Бабак.

Проєкт із 12-річної системи освіти триватиме до 1 вересня 2027 року. Текстування формату вже розпочалося.

Нагадаємо, запровадження 12-річної системи середньої освіти в Україні було заплановано на 1999 рік та передбачало наближення української системи освіти до європейських стандартів. З-поміж країн пострадянського простору на 12-річний термін навчання тоді перейшли Білорусь, Узбекистан, країни Балтії та Україна.

Втім, після призначення на посаду скандального міністра освіти в Україні Дмитра Табачника, в липні 2010 року Верховна Рада ухвалила новий закон про шкільну освіту, яким повернула 11-річну систему навчання у школах. Окрім цього, нова система освіти передбачала, що діти віком у п’ять років мають обов’язково здобути дошкільну освіту в дитсадках. Тоді закон ухвалили з порушеннями, не розглянувши жодної поправки до його проєкту.