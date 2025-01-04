Вийшов трейлер трагікомедії «Справжній біль» (A Real Pain), який вже встиг отримати чимало позитивних відгуків та чотири номінації на «Золотий глобус 2025».

Фільм, що є другою режисерською роботою Джессі Айзенберґа, вийде в український прокат 20 лютого 2025 року.

У центрі історії – двоюрідні брати Девід та Бенджі, які є повною протилежністю один одному. Вони разом вирушають у Польщу, щоб вшанувати пам'ять своєї покійної бабусі. Їхня подорож набуває нового змісту, коли на тлі сімейної історії виринають давні конфлікти з минулого.

Головні ролі у фільмі зіграли Джессі Айзенберґ («Соціальна мережа», «Ілюзія обману») та Кіран Калкін («Скотт Пілігрим проти світу», серіал «Спадкоємці»). Також у стрічці глядачі побачать Вілла Шарпа (серіал «Білий лотос»), Дженніфер Ґрей («Брудні танці»), Курта Еджаван («Вбий своїх друзів») та інших.

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Премє'ра «Справжнього болю» відбулася у січні 2024 року на кінофестивалі «Санденс». З того часу фільм зібрав понад сотню номінацій та 43 перемоги на фестивалях різного ґатунку.