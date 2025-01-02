В Україні 16 січня розпочнеться прокат фільму-відкриття 76-го Единбурзького міжнародного кінофестивалю «Тихий Рев» Джонні Барінгтона. Для режисера стрічка стала повнометражним дебютом, а його короткий метр «Шум» був номінований на премію BAFTA.

Сюжет розгортається навколо юного серфінгіста Дондо, який намагається прийняти зникнення свого батька-рибалки у морі. До тями його приводить бунтівна Сас, яка не боїться підбивати інших на небезпечні витівки. Вона пропонує хлопцю втекти з острова, щоб знайти власний шлях через хвилі, вірування, і пекельний вогонь.

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У фільмі зіграла зірка серіалу «Сексуальна освіта» Чіненьє Езеуду. Головні ролі виконали Луї Маккартні, Елла Лілі Гіланд та Фіона Белл («Жінка в стіні»).