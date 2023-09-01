Завдяки застосунку кожна дитина матиме своє портфоліо в освіті

У п'ятницю, 1 вересня, у День знань президент України Володимир Зеленський презентував для українських школярів, їхніх батьків і педагогів інноваційний освітній цифровий проект «Мрія».

Головна мета проекту «Мрія» – дати дитині її особистий освітній простір і унікальний алгоритм розвитку, відкрити можливість кожному українцю стати тим, ким він хоче бути.

Застосунок допомагатиме дитині, батькам і вчителям ефективніше орієнтуватися в навчальному процесі та поза його межами, вчасно вказуватиме на що звернути увагу, чому присвятити більше часу. Він міститиме бібліотеку контенту, який потрібен саме цій дитині, інформацію про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади, гуртки.

«Застосунок рекомендуватиме те, що потрібно конкретній дитині, базуючись на її освітньому шляху, на її талантах, на тому, що можна окреслити як мрію вже зараз. Неважливо, який вік. Неважливо, яка географія. Головне, щоб дитині вдавалося», – розповів Володимир Зеленський.

Завдяки застосунку кожна дитина матиме своє портфоліо в освіті, де буде інформація про її досягнення та плани.

«Адже важливі всі досягнення, а не лише оцінки: участь в олімпіадах, волонтерство, власні проекти, спортивні досягнення, тобто вся активність дитини, увесь її потенціал», – пояснив глава держави.

«Мрія» матиме зручний інтерфейс, щоб стежити за графіком занять і позашкільних активностей дитини. Крім того, у застосунку дитина може мати ID – унікальний цифровий дитячий документ для більшого захисту й можливостей у світі дорослих за аналогією з «Дією».

Батькам «Мрія» допомагатиме знати, чи перебуває їхня дитина в безпеці під час повітряних тривог. Для цього достатньо буде одного натискання в застосунку після того, як учитель завів дітей в укриття. Також батьки зможуть бачити, у чому їхня дитина більш талановита, зрозуміти, у чому дитина потребує допомоги, а що їй вдається найкраще. Крім того, «Мрія» міститиме контент і для батьків, що сприятиме їхньому саморозвитку. Застосунок також даватиме змогу батькам отримувати зворотний зв'язок від учителя.