В Україні створили Facebook-бота, що покликаний стати особистим помічником

КультураРоман Ганкевич, 22 грудня2240

До теми

В Україні створили Facebook-бота, що покликаний стати особистим помічником
фото Помічниця Анюта
Програма надсилає ранкові прогнози погоди, підказує курс валют, пише актуальні новини

В Україні запустили Facebook-бота який називається «Помічниця Анюта». Програма надсилає ранкові прогнози погоди, підказує курс валют, пише актуальні новини і навіть може тренувати своїх фоловерів, пише газета «День».

Як зазначається, «Помічниця Анюта» вміє тренувати чоловіків віджиматись, а жінок присідати. Функцію запустили недавно, але зараз вже з її рекомендаціями тренуються близько 60 чоловік та 40 жінок. Навантаження на тренуваннях Анюта збільшує поступово, щоб будь-якого новачка зробити людиною, яка зможе зробити 275 віджимань (для чоловіків) або 270 присідань (для жінок). Згідно з відгуками від користувачів – це найбільш прості та ефективні тренування, які були у їхньому житті.

В боті є можливість підписатись на отримання актуальних новин по тематиці «Україна» чи «Київ». В майбутньому планується додати тематичні рубрики «Політика» та «Технології».

Нагадаємо, інтернет Асоціація України оприлюднила результати щоквартального дослідження аудиторії українського інтернету. Згідно з даними дослідження, в Україні користуються інтернетом 21,6 млн користувачів. Проникнення інтернету складає 64,8%.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Український бот-юрист запустив реєстрацію торгових марок в США у Facebook Messenger ZAXID.NET
В рейтингу найдешевшого інтернету у світі Україна посіла друге місце ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук