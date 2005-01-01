В Україні створили Facebook-бота, що покликаний стати особистим помічником

Програма надсилає ранкові прогнози погоди, підказує курс валют, пише актуальні новини

В Україні запустили Facebook-бота який називається «Помічниця Анюта». Програма надсилає ранкові прогнози погоди, підказує курс валют, пише актуальні новини і навіть може тренувати своїх фоловерів, пише газета «День».

Як зазначається, «Помічниця Анюта» вміє тренувати чоловіків віджиматись, а жінок присідати. Функцію запустили недавно, але зараз вже з її рекомендаціями тренуються близько 60 чоловік та 40 жінок. Навантаження на тренуваннях Анюта збільшує поступово, щоб будь-якого новачка зробити людиною, яка зможе зробити 275 віджимань (для чоловіків) або 270 присідань (для жінок). Згідно з відгуками від користувачів – це найбільш прості та ефективні тренування, які були у їхньому житті.

В боті є можливість підписатись на отримання актуальних новин по тематиці «Україна» чи «Київ». В майбутньому планується додати тематичні рубрики «Політика» та «Технології».

Нагадаємо, інтернет Асоціація України оприлюднила результати щоквартального дослідження аудиторії українського інтернету. Згідно з даними дослідження, в Україні користуються інтернетом 21,6 млн користувачів. Проникнення інтернету складає 64,8%.