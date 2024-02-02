Посібник розробили в межах національної антибулінгової програми «Дружній простір»

В Україні створили навчально-методичний посібник «Як ти? Уроки з психології для школярів (10–14 років)». Зробили це в межах національної антибулінгової програми «Дружній простір». Про це у п’ятницю, 2 лютого, повідомили на сайті Міністерства освіти і науки.

Посібник містить уроки, що спрямовані на профілактику булінгу й підвищення поінформованості учнів про їхній психологічний стан. Посібник можуть використовувати педагоги й фахівці, які працюють з учнями 5–8 класів. Він складається з теоретичної частини про психологічні особливості учнівства, а також з методичних рекомендацій для проведення уроків психології на такі теми: самооцінка та самоцінність, стрес і стресостійкість, взаємодія в команді: конфлікти, інакшість іншого та толерантність, особисті межі, емоційний інтелект, основи самопідтримки та самодопомоги в складних ситуаціях.

«Кожен урок доповнений презентацією і практичними вправами, які стимулюють до роздумів та обміну думками. Виконуючи їх, учні аналізують власні психологічні особливості, вчаться дослухатися до себе, ділитися особистими спостереженнями, обстоювати думку й уважно та з повагою ставитися до думок однокласників. Завдяки здобутим знанням і навичкам діти зможуть легше будувати комунікацію з педагогами та однолітками на уроках й у вільний час, а також налагодити спілкування з близькими вдома», – йдеться у повідомленні МОН.

Апробація уроків посібника відбулася в грудні-травні 2023 року серед 330 фахівців, йдеться про директорів шкіл, заступників директорів, учителів, асистентів вчителів, соціальних педагогів, психологів. Посібник отримав схвальні відгуки – 90% опитуваних поставили оцінку «відмінно», 95% зазначили, що програма уроків змін не потребує. Посібник доступний в електронному варіанті.