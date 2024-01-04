На конкурс подали 300 заявок

У Львові вибрали 100 найкращих педагогів міста – 70 шкільних вчителів, 25 вихователів дитячих садочків і 5 працівників позашкілля. Переможців конкурсу «Успішний педагог» нагородили преміями по 25 тисяч гривень.

Така програма відбувається восьмий рік поспіль для того, щоб підтримати і заохотити талановитих і обдарованих педагогів. Цього року управління освіти отримало від освітян понад 300 заявок. Серед них обрали 100 переможців. 4 січня міський голова Львова вручив їм премії.

«Я переконаний, що кожен з вас може написати книжку про роботу в часи коронавірусу та війни і ці книги стануть бестселерами світового рівня. Бо те, скільки всього ви на своєму досвіді переживаєте, залишається тільки у вас всередині. Діти, батьки, тривоги, ракетні обстріли, онлайн- і офлайн-навчання – це все на ваших плечах. Дуже вас любимо, шануємо і поважаємо, адже ви – найкращі», – зазначив під час нагородження Андрій Садовий.

Перелік переможців конкурсу «Успішний педагог»: