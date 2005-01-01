В Україні створять проект про розстріли на Майдані у віртуальній реальності

КультураКатерина Сліпченко, сьогодні, 11:20770

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В Україні створять проект про розстріли на Майдані у віртуальній реальності
фото Максим Дондюк/Радіо Свобода
Для відтворення подій використовують десятки тисяч фотографій

Медіакомпанія New Cave Media працює над створенням документального проекту у віртуальній реальності про розстріли на Майдані 20 лютого 2014 року, повідомляє The Village.

Компанія виграла грант від Google News Lab, Knight Foundation та Online News Association – J360 Challenge.

«Ми продовжуємо працювати над Aftermath VR, першим документальним проектом у VR про розстріл на Майдані 20 лютого 2014 року. У віртуальній реальності у глядачів буде можливість повторити шлях, яким ішли протестувальники по вулиці Інститутській, і дізнатися, що сталося в той трагічний ранок завдяки розповідям поранених, документальним фотографіям та відео», – розповів виданню керівник проекту Олексій Фурман.

Для відтворення подій на Інститутській використовують фотограметрію: десятки тисяч фотографій з дзеркальних камер і дронів.

«Ми переносимо у VR не тільки вулицю – у глядачів буде можливість взаємодіяти зі щитами, касками та іншими предметами з Євромайдану», – каже він.

Віртуальна реальність, яка раніше використовувалась насамперед для відеоігор, все частіше стає інструментом для занурення глядача у певні ситуації. У світі вже ісснує практика використання таких технологій в світі. Зокрема, саме так навчають лікарів, які проводять у віртуальному світі операції.

Кінематографісти вже взяли на озброєння ці технології для загострення уваги на певних соціальних проблемах. Наприклад, цього року мексиканський режисер Алехандро Ґонсалес Іньяріту разом з оператором Еммануелем Любецьки показав 6-хвилинний фільм «Carne y Arena» («Плоть і пісок») про перетин кордону між Мексикою та США, використавши для соціальної короткометражки VR-технології. За цей фільм режисер має отримати технічний «Оскар».

Великою перевагою віртуальної реальності є те, що вона дозволяє отримати більший спектр емоцій, ніж за використання звичайних пласких екранів.

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