Рецептруні ліки за е-рецептом планують відпускати вже навесні

Уже цієї весни відпуск всіх рецептурних засобів в Україні почне здійснюватися за електронним рецептом. Усі аптеки та медзаклади мають підготуватися до відпуску рецептурних ліків за е-рецептом до 31 березня, повідомило 16 лютого МОЗ України.

У такий спосіб, кажуть у відомстві, МОЗ хоче посилити контроль за відпуском рецептурних ліків в аптеках, а також оптимізувати процес призначення ліків, зробити його більш прозорим та ефективним.

Аби пацієнт зміг безперешкодно отримати рецепт на ліки у будь-якого лікаря та погасити його у будь-якій аптеці, керівники медичних та аптечних закладів мають до 31 березня 2023 року підключитися до національної електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ).

Механізм виписування е-рецептів уже знайомий лікарям та фармацевтам, які працюють із електронними рецептами у рамках програми реімбурсації «Доступні ліки», а також призначають пацієнтам антибіотики чи препарати знеболення.

Виписати е-рецепт зможуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП. І для цього не потрібно укладати договір з НСЗУ.

«Завдяки доступу до єдиної електронної картки пацієнта лікар зможе відстежувати історію хвороби пацієнта, його супутні захворювання, прийом інших медикаментів та інші клінічні дані, необхідні для його подальшого лікування. Це суттєво спростить та водночас розширить можливості для збору анамнезу, а з часом – дозволить відстежувати результати лікування та за потреби створювати план лікування пацієнта», – йдеться у повідомленні.

У МОЗ кажуть, що в умовах воєнного стану рішення буде впроваджуватися поступово з можливістю використання паперових рецептурних бланків.