На Львівщині створено 116 експертних команд, у яких працюватиме понад 400 лікарів

Розпорядженнями керівників військових адміністрацій за погодженням з МОЗ в областях визначено перелік лікарень, в яких працюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи замість МСЕК. Зараз до нього увійшли 286 закладів охорони здоров’я, повідомили 17 грудня у МОЗ. На Львівщині визначили 13 таких медзакладів.

На базі цих лікарень працюватимуть експертні команди, що проводитимуть фахове оцінювання повсякденного функціонування та визначатимуть інвалідність.



«Заклади відбирались, зокрема, за критерієм наближеності – так, щоб бути якомога ближчими до людей в усіх регіонах. Для відбору було складено чеклист забезпечення закладів, розрахунок потреб в експертних командах залежно від кількості справ МСЕК у черзі, вимоги до формування експертних команд та шаблони для формування команд», – сказано у повідомленні.

Команди сформовані за спеціалізаціями, серед яких: хірургічна, травматологічна, кардіоневрологічна, онкологічна, психіатрична тощо. Таким чином, оцінювати повсякденне функціонування людини зможуть фахівці з відповідною кваліфікацією.

Лікарні Львівщини, у яких працюватимуть експертні команди:

Львівська обласна клінічна лікарня

Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи

Львівський обласний каріологічний центр

Львівська обласна психіатрична лікарня

Львівський регіональний фтизіопульмонологічний центр

Львівський онкоцентр

Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги

Самбірська центральна лікарня

Стрийська міська об’єднана лікарня

Дрогобицька міська лікарня

Буська центральна районна лікарня

Новояворівська міська лікарня

Центральна міська лікарня (м. Шептицький)

За словами Наталії Літвінської, на Львівщині створено 116 експертних команд, у яких працюватиме понад 400 лікарів.

Списки лікарів та контактну електронну пошту медзаклади розміщують на своїх сайтах. Також на сайті МОЗ розміщено дашборд із командами закладів. Надалі список лікарів, закладів та їх показники будуть оновлюватися..

Експертні команди працюватимуть у новій електронній системі. До неї матимуть доступ усі лікарі, які створюватимуть у ній електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування для своїх пацієнтів. Цього тижня систему вже почали тестувати з пілотними закладами і 1 січня вона вже має працювати в усіх лікарнях.