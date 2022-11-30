Трансплантація тривала всю ніч та пройшла успішно

Дворічний Богданчик став першим наймолодшим реципієнтом, якому пересадили нирку від посмертного донора. Трансплантація пройшла успішно і хлопчик вже безтурботно бігає коридорами лікарні, повідомили в столичному «Охматдиті».

Нирки у хлопчика не працювали з народження. Він потребував замісної ниркової терапії з перших місяців життя, аби замінити функції непрацюючих нирок.

«Такі маленькі пацієнти мають безліч ускладнень. У 2019 році Богданчика у важкому стані взяли в «Охматдит»: тут провели «ювелірну роботу», сформували діалізний доступ та підібрали програму терапії. Перетоніальний діаліз дозволив хлопчику рости вдома, а періодично перевірятися в лікарні», – повідомила завідувачка відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій Ольга Бабічева.

Хлопчик вже їде додому і більше не потребує діалізу

Весь час організм дитини лікарі підтримували в чудовому стані, аби, коли він підросте, серце та інші органи були готові для ниркової трансплантації. Пересадку роблять дітям, які важать від 10 кілограмів. Зазвичай цю вагу дитина має вже у рік, але при непрацюючих нирках, на замісній терапії, Богданчик важив стільки у 2 рочки.

Ніхто з родини, повідомили в лікарні, не підходив хлопчику як донор. Тому врятувати Богдана міг лише посмертний донор. Ним став 37-річний чоловік, в якого констатували смерть мозку. Його родина дала згоду на трансплантацію органів.

Трансплантація тривала всю ніч та пройшла успішно. Зараз 2-річний Богданчик безтурботно бігає коридором лікарні, радіє іграшковому автомобілю та навіть не здогадується про те, який важкий шлях боротьби за життя він подолав.

Хірург-трансплантолог Олег Годік повідомив ZAXID.NET, що хлопчик став наймолодшим реципієнтом, якому в «Охматдиті» пересадили нирку від посмертного донора.

З хлопчиком все гаразд. Він уже їде додому та більше не потребує діалізу.