Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про видачу компанії ТОВ «Будпауер» ліцензії на право провадження господарської діяльності зі зберігання енергії. Таку ліцензію в Україні видали вперше.

«Це перше рішення Комісії про видачу ліцензії на діяльність зі зберігання енергії. Це знакова подія, адже зберігання енергії дуже важливе та корисне для енергетичної системи. Функціонування установок зі зберігання електричної енергії або систем накопичення енергії суттєво сприяє збалансуванню роботи енергосистеми та підвищенню стабільності електропостачання для споживачів», – сказав голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

За повідомленням прес-служби НКРЕКП, раніше регулятор розробив та затвердив вторинне законодавство на виконання вимог закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку установок зберігання енергії» щодо розвитку установок зберігання енергії в частині ліцензування та сертифікації.

Законодавство щодо зберігання електроенергії Верховна Рада ухвалила в лютому цього року, а умови ліцензування цього виду діяльності НКРЕКП затвердила в липні.

Компанія ТОВ «БУДПАУЕР» зареєстрована в селі Лука-Мелешківська Вінницької області. Вона заснована в 2021 році. Статутний капітал складає 10 тис. грн грн. Основні види її діяльності – торгівля електроенергією, виробництво електроенергії, передача електроенергії, розподілення електроенергії. Компанію очолює Андрій Римар.