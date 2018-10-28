В Україні впровадять моніторинг якості опалення

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вперше запроваджує моніторинг показників якості в сфері теплопостачання. Відповідні рішення комісія ухвалила у п’ятницю, 26 жовтня.

Це дозволить відслідковувати якість теплопостачання за трьома напрямками: безперервність теплопостачання, якість теплоносія та комерційна якість надання послуг.

Зокрема, моніторингу підлягатимуть середня тривалість перерв у теплопостачанні, кількість перерв, середня тривалість ліквідації наслідків аварії понад допустимий строк, кількість випадків недотримання параметрів тиску/температури за результатами проведених вимірів та інші параметри.

Після цього НКРЕКП буде інформувати споживачів та всі зацікавлені сторони щодо показників якості послуг та у перспективі враховувати ці показники при встановлені тарифів.

Нагадаємо, через підвищення ціни на газ для населення та підприємств теплокомуненерго, яке почнеться 1 листопада, в Україні на 16% очікується подорожчання вартості опалення та гарячої води.