В Україні виставили на акціон арештований російський Boeing

Літак востаннє експлуатували 2015 року

Система електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ), яка підпорядковується Міністерству юстиції України, оголосила про продаж арештованого російського літака Boeing D737/524. Стартова ціна становить 35,99 млн грн. Про це пише «Громадське».

Літак арештували за борги російської авіакомпанії «Трансаеро» за обслуговування та стоянку у міжнародному аеропорту «Київ». Борг становив 625 тис. доларів.

Згідно з інформацією директора СЕТАМ Віктора Вишньова, це один з перших лотів, виставлених у системі приватним виконавцем.

«Це дуже вигідна пропозиція як для вітчизняних, так і для іноземних авіакомпаній. Літак вже в Україні, відсутні транспортні витрати», — повідомив Вишньов.

Згідно з повідомленням, остання дата експлуатації літака — жовтень 2015 року.

Слід зазначити, що літак також продають за допомогою сайту оголошень OLX. Продавець на ім'я Ігор хоче вторгувати за повітряне судно таку ж суму, яка вказана у СЕТАМ, себто 35,99 млн грн.