В Україні виставили на акціон арештований російський Boeing

ЕкономікаКатерина Чурилова, 30 травня6450

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В Україні виставили на акціон арештований російський Boeing
фото з відкритих джерел
Літак востаннє експлуатували 2015 року

Система електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ), яка підпорядковується Міністерству юстиції України, оголосила про продаж арештованого російського літака Boeing D737/524. Стартова ціна становить 35,99 млн грн. Про це пише «Громадське».

Літак арештували за борги російської авіакомпанії «Трансаеро» за обслуговування та стоянку у міжнародному аеропорту «Київ». Борг становив 625 тис. доларів.

Згідно з інформацією директора СЕТАМ Віктора Вишньова, це один з перших лотів, виставлених у системі приватним виконавцем.

«Це дуже вигідна пропозиція як для вітчизняних, так і для іноземних авіакомпаній. Літак вже в Україні, відсутні транспортні витрати», — повідомив Вишньов.

Згідно з повідомленням, остання дата експлуатації літака — жовтень 2015 року.

Слід зазначити, що літак також продають за допомогою сайту оголошень OLX. Продавець на ім'я Ігор хоче вторгувати за повітряне судно таку ж суму, яка вказана у СЕТАМ, себто 35,99 млн грн.

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