ВТБ Банк почав розпродувати майно закарпатського винзаводу «Cotnar»

Підприємство взяло кредити в 2007 і 2008 роках

ЕкономікаВолодимир Пиріг, сьогодні, 16:207890

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В системі електронних торгів СЕТАМ з’явилося оголошення про реалізацію комплексу будівель і споруд великого виноробного підприємства в Закарпатській області. Об'єкти реалізуються як заставне майно за кредитами. Замовник торгів – ВТБ Банк. Стартова ціна реалізації майна – 109,9 млн грн.

Оголошення з’явилося в системі 3 січня, повідомило в четвер, 11 січня, агентство «ЛІГАБізнесІнформ».

Назву підприємства в оголошенні не вказано. Проте, як випливає з адреси розташування майна (Закарпатська обл, Берегівський р-н) та фотографій об'єкта, йдеться про підприємство «Cotnar».

На продаж виставлені комплекс (завод) будівель і споруд, загальною площею 5 766,7 м2, з виробництва виноробної продукції; будівлі та допоміжні споруди комплексу очисних споруд, загальною площею 80,8 м2; спеціалізоване обладнання з виробництва виноробної продукції – 293 шт.

Судячи з оголошення, завод уклав з банком кредитні договори в 2007 та 2008 роках.

Cotnar – це завод повного циклу виробництва, 180 Га власних виноградників, завод первинного виноробства, завод вторинного виноробства, виносховища, дегустаційний зал. Розташований в селі Мужієво.

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