Троє підлітків потрапили до лікарні з алкогольним отруєнням під час колядування на Закарпатті

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 13:101730

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Троє підлітків потрапили до лікарні з алкогольним отруєнням під час колядування на Закарпатті
фото ілюстративне / РБК-Україна
Підлітки отруїлися алкоголем, яким їх пригощали знайомі

У селі Драгове Хустського району Закарпатської області троє неповнолітніх отруїлися алкоголем під час колядування на Різдво. Про це у понеділок, 8 січня повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатській області.

Як зазначається, у ніч на понеділок, 8 січня, медики доправили до Хустської лікарні 13-річного хлопчика в непритомному стані. Дитина перебуває в реанімації. Як пояснив 19-річний товариш потерпілого, який прибув разом з ним до лікарні, підліток під час колядування вживав алкогольні напої у знайомих.

У поліції зазначають, що це вже третій випадок отруєння алкоголем неповнолітніх у Хустському районі під час колядування.

У ніч на неділю, 7 січня, до поліції надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що до них доправлено двох підлітків з важким алкогольним отруєнням. Один з них потрапив до реанімації. Як встановили правоохоронці, ці 13-річні жителі села Драгове Хустського району отруїлися під час колядування алкогольними напоями, якими їх пригостили знайомі. «У всіх цих трьох випадках отруєння алкоголем неповнолітніх працівники поліції притягнуть до адміністративної відповідальності батьків за неналежне виховання своїх дітей», - повідомили у прес-службі поліції.

Правоохоронці також звернулися до громадян не дозволяти неповнолітнім вживати алкогольні напої і не пригощати юних колядників алкоголем.

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