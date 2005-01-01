В Івано-Франківську невідомі у шапочках Санта-Клаусів потрощили кафе

У приміщенні нападники залишили аркуш паперу із побажанням «веселих свят»

Група молодих людей у масках та шапочках Санта-Клаусів потрощила кафе «Березівка» в Івано-Франківську. Активісти стверджують, що нібито у генделику продавали сурогатний алкоголь, через що померла людина.

Відео опублікували на сторінці спільноти під назвою «Наркокаратель» у Facebook. На запису зафіксовано, як чоловіки нищать майно закладу.

Місцевий сайт «Галка» з посиланням на дані поліції пише, що повідомлення про таку пригоду надійшло з вулиці Хоткевича у середу, 29 грудня.

«Нападників було близько десяти. Їх описати не змогли, бо з переляку свідки інциденту позакривали очі», – пише «Галка».

У прес-службі Головного управління Нацполіції в області зазначили, що особи хуліганів ще не встановлені. Слідство вивчає можливі мотиви атаки, зокрема з версією бізнес-помсти.

До слова, 28 грудня у Києві невідомі люди у масках та шапках Діда Мороза розгромили «наливайку» на проспекті Правди.

На відео видно як чоловіки в масках та капюшонах, які назвали себе «невідомими патріотами», спустилися в підвальне приміщення. Там вони кувалдами почали нищити меблі. Також повідомляється, що мешканці будинку неодноразово скаржилися на заклад у різні інстанції на заклад, але марно.