Особистих даних на сайті немає, тільки інформація про нараховану допомогу

В Україні запрацював публічний реєстр одержувачів субсидій, в якому показаний розмір субсидії за всі періоди. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв'ю виданню «Слово і діло».

За словами міністра, в реєстрі можна перевірити наявність субсидії за будь-якою адресою в Україні. При цьому особистих даних на сайті немає, тільки інформація про нараховану допомогу. Перейти на сайт реєстру можна за посиланням.

«Ми сховали всі персональні дані, але ви можете подивитися, чи є у людини субсидія і її розмір», - розповів міністр.

На засіданні уряду реєстр ще не представили. Обіцянку представити публічний реєстр Рева давав ще 17 липня.

Зазначимо, що раніше стало відомо, що загальна сума субсидій, призначених для компенсації витрат сімей на оплату житлово-комунальних послуг в Україні, в січні - липні 2018 року склала 734 млн грн, що в 4,2 разу (або на 2,3 млрд грн) нижче за показник січня - липня 2017 року.